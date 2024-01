El error de Zapallito Italiano que hizo que a Benjamín Nast le cambiara la cara en Top Chef VIP

Está todo pasando en Top Chef VIP. A pesar, de ser el tercer capítulo del programa del estelar de Chilevisión, este no ha estado libre de polémicas y curiosos momentos.

Esta vez, fue turno de Ana María Muñoz, más conocida como Zapallito Italiano, que mientras realizaba la primera prueba de la noche, sufrió una confusión con uno de los ingredientes de su plato.

Así quedó demostrado, al momento de presentar su plato, el cual nombró como «la presión de mi salmón». «Se ve fácil, pero no lo es», comentó la Zapallito.

El primer juez en probar el plato, fue Benjamín Nast, quien fue muy crítico luego del percance.

«El punto del salmón está perfecto. La salsita de palta encuentro que es un muy buen recurso», fueron sus primeros comentarios.

Zapallito italiano y su error en la cocina que impresionó a Benjamín Nast en Top Chef VIP

No obstante, de un momento para otro, la cara del chef cambió completamente. «Qué le puso», preguntó confundido. Pidiendo inmediatamente un vaso de agua.

«Está picante», especificó. «Qué le puso acá», reiteró.

Al instante, la ex chica Mekano se dio cuenta de su equivocación. «Es que parece que me confundí de aliño, creo que era pimienta, pero no sé» comentó.

«Esto es rocoto, con razón, me quiere matar usted, ojo con los ingredientes, no puede confundir un rocoto con un pimentón», exclamó molesto el chef.

En ese contexto, los demás jurados no pudieron aguantar las risas debido a la equivocación de la concursante.

Asimismo, Zapallito Italiano explicó el motivo de su equivocación. «Yo pensé que era un pimentón chiquitito», expresó.

«Yo lo confundí con un pimentón y el chef se mandó toda la cuchara a la boca, Dios mío», comentó a las cámaras luego de la competencia.

Benjamín no quedó tranquilo, y le hizo una clase express mostrándole la diferencia entre un pimentón y un rocoto.

«Es un pimentón chiquito» se lamentó, causando la risa de sus otros compañeros que veían la competencia a través de una pantalla.

«Me rio sola de la estupidez para grande» finalizó.