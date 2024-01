Trinidad Cerda rompe en llanto en Top Chef VIP al revelar el duro momento que está viviendo

El tercer capítulo de Top Chef VIP mostró uno de los momentos más difíciles para Trinidad Cerda, quien tras la dura crítica que recibió su plato terminó llorando y contando que la está pasando muy mal.

Todo pasó cuando Trini tuvo que enfrentarse a los otros concursantes del programa de Chilevisión, teniendo que preparar un plato con base de salmón. Ella presentó un Salmón con fetuccini y salsa de miel.

El plato no fue bien recibido por los jueces, y hasta ella misma admitió que estaba desconforme con él.

Según lo que dijo la exconcursante de Gran Hermano, al principio iba a hacer un ramen, pero con el tiempo decidió cambiar de idea. “Yo creo que fue parte de una locura que me pasó por un momento”, dijo. Finalmente, este plato le terminó por costar una nominación para eliminación.

Trinidad está viviendo un momento difícil

“La cocción del salmón no estaba bien, el fetuccini tampoco quedó bien y no usé mucho los recursos que me dieron, así que tienen razón”, fue el resumen de la crítica que tuvo el plato de Trini.

“Sobre el salmón te puedo decir que está pasado”, dio su observación Benjamín Nast. Fernanda Fuentes añadió que: “Tenías otra masa que podías haberla mejorado, podrías, por lo menos, haberla estirado un poco más y camuflar tu error de algún modo”.

Finalmente, Trinidad Cerda, con un nudo en la garganta, reveló en Top Chef VIP que está pasando por un mal momento. “Tengo una pena muy grande en mi corazón respecto a mi familia y no la he podido sacar, no he podido hablarlo”, explicó.

“He estado súper enfocada en estudiar, en cocinar en mi casa, en cocinar acá, y quizás llegué a un límite”, dijo con gran angustia, expresando su estrés.

“Ya no lo podía contener más y tengo mi cabeza todo el tiempo en esto (…) quisiera poder soltar todo y concentrarme, pero ha sido súper difícil, este tiempo, sobre todo”, terminó diciendo mientras trataba de secarse las lágrimas.