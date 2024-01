El sorpresivo beso entre Jhonatan Mujica y Miguelito en Tierra Brava: «Algo picante tiene…»:

En el capítulo de este jueves del reality de Canal 13, se vivió una actividad en la que todos los jugadores estuvieron compitiendo en traje de baño. Esta constaba en que Matías Vega, conductor de nuestro programa «Hiperactiva» tenía que decir una cualidad, y los participantes debían tirarle bombitas de agua a quien le quedara el título.

La controversial actividad de Tierra Brava

Algunas de las cualidades de la actividad fueron la «más hedionda», que se la llevó Angélica, el «más creído» que lo ganó Fabio, la más «cero aporte», que fue para Shirley y Luis se coronó como «el más mentiroso».

«Que los demás se calienten conmigo no es mi culpa, pero lo acepto» dijo Jhonatan cuando sus compañeros lo votaron como el «más calienta sopa». Por el lado femenino, Shirley fue la ganadora de ese galardón. «Yo soy coqueta por naturaleza, pero no me he tomado ninguna sopa acá todavía», dijo la modelo peruana.

La categoria «se cree sexy, pero no lo es» fue para Junior. Mientras que el «el más rico de la casa» se lo llevo Nico, con creces.

Por otro lado, «la más peleadora», fue para Angélica, que al recibir el título dijo que: «Lo tomo como un halago, eso quiere decir que no paso desapercibida para ninguno».

Finalmente, la actividad tomo otro rumbo y todos comenzaron a besarse con todos. piquitos iban y venían. Incluso, por primera vez desde su ingreso se vio el beso entre Daniela Aranguiz y Luis Mateucci.

El «topón» de Jhonatan y Miguelito

Al llegar el momento de Jhonatan, eligió reventarle la bombita de agua a Miguelito, esto significaba que tenía que besarlo.

En ese contexto, el modelo lo tomó para besarlo, en cambio, el ex Morande con compañía, escondió sus labios al máximo.

«Algo picante tiene este chiquitito», comentó Jhonatan, sorprendiendo a sus compañeros de encierro.