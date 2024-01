«Eres una asquerosa»: Cony Capelli reveló vergonzoso momento junto a Jorge en Gran Hermano

La ganadora del exitoso reality Gran Hermano Chile, Cony Capelli, fue la invitada más reciente al canal de Youtube de Pamela Díaz. Aquí destapó un divertido pero vergonzoso momento con su ex compañero de encierro, Jorge Aldoney.

El canal de La Fiera ya cuenta con más de 400 mil suscriptores, y sin duda su contenido más famoso son las entrevistas que realiza en su segmento #SINEDITAR. En esta ocasión recibió a una de las invitadas más esperadas entre sus seguidores, Constanza Capelli.

Recordemos que la bailarina se posicionó como la gran triunfadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile. Su popularidad desde entonces no ha dejado de crecer, pues cuenta actualmente con más de 300 mil seguidores en Instagram que querían verla en la entrevista con Pamela.

Durante la entrevista, la ex participante de Tierra Brava decidió preguntar sobre algún bochornoso momento que le haya ocurrido a Capelli. A raíz de ese tema, Díaz no dudó en preguntar: “¿Te tiraste pedos adentro?”. La pregunta bastante directa sobre su encierro en Argentina, llevó a Cony a recordar una historia con el actual pololo de Skarleth Labra.

El incomodo momnto de Jorge y Cony Capelli

Tras la inesperada pregunta de Pamela Díaz, Constanza no tuvo problemas en responder de manera relajada. “Obvio que sí, pero nadie me cachó”, aseguró. Sin embargo, unos segundos después reaccionó recordando que si hubo una ocasión.

“¡Ay no, si una vez sí! El Jorge”, confesó riendo. “Tosí y me tiré un peo, y el Jorge más encima se cagó de la risa”, detalló provocando la risa de los presentes.

Cony afirmó que su excompañero de reality era de esas personas que no dejaban pasar ni una. “Me dijo ‘hu*ona, eres una asquerosa. Y yo ‘no, perdón, si fue un accidente’”, comentó.

Pamela aprovechó el momento para comparar experiencias, pues confesó que no le gustaba ir al baño y que sus compañeros de Tierra Brava la escucharan. «Yo nunca fui al baño con mis compañeros al lado. Me da vergüenza, ni el pipí que me escuchen», comentó.