Lisandra Silva responde a duras críticas por vacaciones sin sus hijos

Lisandra Silva, no se contuvo frente a duros comentarios de parte de los usuarios sobre su elección de viajar sola sin sus hijos, así que decidió responder con determinación a una usuaria.

En medio de su extenso recorrido por Turquía, la modelo ha compartido a través de las redes sociales una serie de imágenes disfrutando de diferentes lugares y experiencias. Sin embargo, al parecer no todos celebraron la felicidad de la ex chica reality.

Una seguidora expresó sin filtro su desaprobación por la decisión de la influencer de dejar a sus hijos, Noah y Leiah, en Chile.

La respuesta de Lisandra Silva a las críticas

La influencer se ha encargado de entregar un detallado registro en sus redes sociales de sus vacaciones. Sin embargo, la reacción de algunos usuarios no ha sido más que llenarla de críticas.

Si bien han sido muchos señalan a lo mismo, juzgando por estar sola y no con sus hijos, uno llamó más la atención debido a la respuesta que recibió de parte de Silva.

La crítica de la usuaria en redes sociales fue directa: «Admiro tu fortaleza de haber dejado a dos bebés, después no te quejes si no te conocen«. Ante este comentario, Lisandra defendió su estilo de crianza, resaltando que sus hijos la acompañan virtualmente en sus experiencias diarias, desde escalar montañas hasta explorar palacios y mezquitas.

La influencer hizo hincapié en que cada persona tiene una perspectiva única sobre la crianza, y ambas formas son válidas. Invitó a respetar y vivir cada día de acuerdo con las elecciones personales, concluyendo con un mensaje de paz y comprensión.

“Mis hijos me ven cada día escalar montañas, volar por los cielos en un globo aerostático, nadar en aguas volantes dentro de una calabaza gigante, y entrar en palacios y mezquitas. Ellos cada día me muestran lo que hicieron en el jardín, y me muestran lo que cenan y el pijama que escogieron para dormir. Mis hijos ya sueñan con un día escalar montañas como su madre”, escribió según lo publicado por el medio Publimetro.

«¡Tu perspectiva de la crianza es diferente a la mía! Ninguna de las dos maneras son equivocadas, dos maneras diferentes de amar y ser amado. Bendice cada día y vívelo a tu manera. ¡Deja que los demás lo vivan a su manera! Namaste», agregó finalmente