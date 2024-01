Luis Mateucci vuelve a referirse a la fiesta de Miguelito

El pasado viernes los ex integrantes de Tierra Brava compartieron con sus seguidores en redes sociales lo bien que se la pasaron en casa de Miguelito. Varios demostraron que la amistad creció más allá del encierro, pero hubo algunos que quedaron excluidos del carrete, entre ellos Luis Mateucci y Daniela Aránguiz.

La pareja, que si bien se encuentra de vacaciones en Río de Janeiro, no dudó en subir contenido por su parte a redes sociales ese mismo día. Aquí se les podía ver compartiendo una lujosa cena, y compartiendo con amigos.

Lo que más llamó la atención fue que en ese momento Luis decidió hacer un comentario respecto a la fiesta de los “Pequeños Gigantes”.

“Los ‘pequeños gigantes’ están de junta, son tan aburridos”, partío diciendo el argentino. “Acabo de ver una historia. Pero gracias a Dios que estoy aquí contigo, y con la Cata, tu prima y su marido”, comentó además“Tenemos más onda que los ‘pequeños gigantes’, ¿qué están haciendo?”, finalizó.

Al parecer así cómo se logró formar una amistad entre algunos ex participantes, la rivalidad entre otros y los roces no quedaron fuera. Pues Luis no dudó en volver a comentar al respecto el pasado sábado.

Luis Mateucci habla de sus ex compañeros

Distante el sábado 6 de enero, el ex participante decidió interactuar con el millón de seguidores que tiene en Instagram. Aquí publicó una historia en la que sus seguidores podían enviarle preguntas o comentarios, muchos de ellos fueron para felicitarlo, otros para cuestionarlo sobre su relación con sus ex compañeros de reality.

Fueron dos los comentarios que llamaron la atención, pues fueron bastante contradictorios.

Uno de ellos hacía alusión nuevamente a no ser invitado a la fiesta del día viernes. “Te enojaste porque no te invitaron a la fiesta de los pequeños gigantes y otros?”, escribió un usuario.

A lo que Luis no dudó en responder con un video, en el cual se le podía ver muy animado en una pequeña reunión, rodeado de señoras mayores. Junto a eso escribió “Estoy en Rio de vacaciones”, afirmó.

“Acá está más prendida la fiesta, sorry pero es la verdad”, finalizó.

A pesar de estos comentarios y la supuesta mala onda que aún podría mantener con otros participantes, Mateucci aclaró en otra publicación que no es así.

Uno de los usuarios le preguntó quienes le habrían caído mal durante su encierro en Perú. A lo que con algo de humor respondió:

“John Mujica porque era muy cahuinero”, escribió. “Naaa con nadie, lo que pasa en tierra brava queda en tierra brava y todos nos peleamos o nos llevamos mal en algún momento como toda familia, amigos, etc”, finalizó.