Junior Playboy sorprende con brutal confesión sobre su vida íntima en Tierra Brava: «He besado a muchas mujeres, más de…»

En el último capítulo de Tierra Brava, Junior Playboy confesó sus habilidades besando, y reveló que tuvo una aventura con una mujer casada.

Todo pasó en la mitad de una actividad muy íntima, los participantes del encierro fueron invitados a citas rápidas entre ellos. Los hombres iban rotando por las mesas personales de cada una de las chicas y conversaron de distintos temas personales, cotidianos, románticos, picantes y mucho más.

Fue ahí que Junior tuvo que sentarse junto a Alexandra Méndez, conocida por la mayoría como la Chama. Aquí le contó que hace tiempo estuvo con una mujer casada, y no solo eso, sino que a unos metros estaba el esposo de esta mujer, quien se encontraba conversando con otras personas y no se percató de nada.

«Fue emocionante, pero me sentía mal igual. En el momento fue todo espectacular, fue como satanás que se incorporó porque fue una electricidad, una corriente, un calor«, contó sobre su experiencia.

Un excelente besador

Al rato, la pareja del chico reality cambió, y le toco una cita rápida con Daniela Aránguiz. Ya juntos, ella le preguntó: «¿Tú te encuentras un buen besador?». El «Thor chileno» aprovecho la pregunta para lucirse, por lo que le respondió: «Sí, me encuentro buen besador».

«O sea, ¿las mujeres que te han besado se enamoran?», le siguió el juego la exchica Mekano.

«La gran mayoría sí, quedan como ‘ah, Junior tiene lo suyo’. Pero era que no po’, si también he besado a muchas mujeres, más de 3 mil«, lanzó sin inmutarse y con total sinceridad.

Aunque esto no fue todo lo que dijo el participante de Tierra Brava, porque Junior Playboy le afirmó que durante los encuentros más calientes “la química también es importante, me gusta que me muerdan, me peguen”, dijo riéndose.