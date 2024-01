Luis Pinto remece con respuesta ante las disculpas de Felipe Avello: «Yo quiero estar tranquilo»

Recientemente, Felipe Avello y Luis Pinto han marcado tendencia en lo que al mundo del espectáculo respecta. Todo esto después de un reciente documental realizado por el canal de YouTube «Críticas QLS», en el cual se profundizó sobre la vida del modelo.

Dentro del mismo, se dio a conocer una impactante revelación acerca de una actitud del mencionado humorista, quien habría pasado a llevar al modelo durante uno de sus shows.

En concreto, el hecho se dio cuando Avello mostró un video en el cual aparecía parte del cuerpo de Pinto, sin haber pedido un permiso previo para poder realizar este acto. Mismo que hecho que posteriormente y como te contamos en otra nota, llevó a Avello a realizar su respectiva disculpa pública.

La reacción de Luis Pinto tras la disculpa de Avello

Tras la ya mencionada disculpa de Felipe Avello, el medio LUN decidió contactarse directamente con el modelo, para saber cuál era su opinión al respecto. Cabe destacar que Pinto se encuentra sufriendo por un cáncer de colon, mismo que lo mantiene en un delicado estado de salud.

Con respecto a las disculpas, Luis Pinto sorprendió con su respuesta. «Me he acordado mucho de Felipe durante los años, le mandé videos, palabras pidiendo si por favor era capaz de ayudarme. Nunca lo hizo, y yo a él lo estimo mucho, fuimos amigos por más de 15 años», mencionó en un inicio.

Posteriormente,gregó una impactante petición: «Espero que vea mi realidad y me ayude, que no me ignore, que con todo lo que ha lucrado me dé una manito, porque lo necesito, poder hacer shows a beneficio»

Finalmente, el modelo concluyó diciendo: «Yo quiero estar tranquilo y bien. Sólo espero que se haga justicia, que me apoye sólo en este momento porque estando bien de salud voy a tener mis manos y pies para trabajar. No me estoy victimizando, no busco llenarme los bolsillos ni que me regalen las cosas, y tampoco me los llené antes».