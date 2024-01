¿Naya Fácil a Tierra Brava?: La influencer reveló conversaciones con Canal 13 para ser parte de la señal televisiva

Las sorpresas del mundo del espectáculo están llegando con todo durante el inicio de año. En esta ocasión, Canal 13 estaría por dar el gran golpe al anunciar a Naya Fácil como la nueva integrante de uno de sus programas.

Esto genera mucha más emoción si pensamos que Tierra Brava aún no llega a su final. Sin embargo, todo indica que se trataría de algo distinto al ya mencionado programa. A continuación, te dejamos todos los detalles.

Para esta ocasión, la noticia llegó por parte de la propia Naya Fácil a través de sus redes sociales. Misma que posteriormente fue compartida por Infama en Instagram, en donde dejaron caer todos los detalles al respecto.

Canal 13 ft. Naya Fácil

En un inicio, se dio a conocer que la influencer había tenido conversaciones con un canal, aunque no se sabía de cuál se trataba. Sin embargo, posteriormente se reveló que la señal televisiva con la que había tenido conversaciones, era Canal 13.

Pero esto no fue todo, ya que más adelante vendría un video a través de las redes sociales del ya mencionado medio, en el cual se dieron a conocer más detalles con respecto al futuro de la influencer en el canal.

En el video explicó que la habían contactado por parte del canal, para que ella fuera parte del mismo. Aunque dejó caer que esto era algo que le generaba cierto temor e incertidumbre, ya que era un proyecto que chocaba con los que actualmente tiene: «Estoy en blanco, me tomó por sorpresa», expresó.



Posteriormente, dejó caer en otra de sus historias, que también fue compartida por el medio mencionado anteriormente, que tenía un dilema enorme en base a lo que esta experiencia podría significar en su vida, en donde además, hizo un spoiler accidental.

«Igual me da nervios porque yo me voy a la tele y salgo funá, yo salgo funá. A mí igual me gusta que me quieran, más que salir funá y odiada, porque ahí me van a ver 24… o sea, no sé”, expresó, adelantando (por accidente) que, muy probablemente, su nuevo proyecto en el canal se trate de un reality.