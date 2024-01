Botota Fox explota sin filtro en contra de la Guarén durante fuerte pelea: «¿Tú crees que a la familia del Nico le gustaría saber todo el historial que tienes?»

En el más reciente episodio de Tierra Brava, Botota Fox, la Chama y la Guarén protagonizaron una impactante discusión, la cual terminó dejando un momento que fue ampliamente comentado en las redes sociales.

El hecho generó un gran impacto por las duras palabras que hubieron durante el mismo, algo que sorprendió hasta a la propia Guarén. A continuación te dejamos todos los detalles de lo que fue este tenso cruce de palabras.

La explosión de Botota Fox en contra de Guarén

En un principio, la discusión partió entre Guarén y Chama. Esto porque supuestamente a la venezolana le gustaría Nico Solabarrieta, misma razón por la que empezó a burlarse cantando: “Rico Nico”.

Por esto, Guarén acusó a Chama de ser falta de respeto. Acusación que fue respondida por la venezolana expresando: “No soy como tú”. “Por suerte. Si yo fuera como tú estaría cag…, no pisaría Chile. Ahí te quiero ver cómo quedas, si no te quieren 16 personas en una casa, imagínate afuera».

Fue aquí cuando Botota Fox entró con todo. «Tú no puedes decir esas cosas porque tienes un techo de vidrio y de mica. El Nico tiene hartas cosas que saber ¿Tú crees que a la familia del Nico le gustaría saber todo el historial que tienes?”, expresó Botota.

Durante esto ocurría, Nico se mantuvo al margen de la discusión. Aunque posteriormente, conversó con Botota, quien le dijo que no se deje tratar como si fuera propiedad de Guarén, porque él le gusta a Chama también. Luego, Nico habló afuera con Jhonatan, quien dejó caer que a Botota “se le cruzan los cables y empieza a sacar unas cosas que no son. Muchas veces son sus interpretaciones”.

Más adelante, Nico le manifestó a Guarén que no estuvo bien lo que le dijo a la Chama. “Yo soy un h… cero conflictivo, no me gustan los conflictos. Deberías pedirle perdón, decirle que te equivocaste”.

Posteriormente, en base a lo expresado por Botota sobre Guarén, la influencer expresó: “Yo pensé que Botota me estaba h… porque ella ni siquiera sabe quién soy. Te juro por mi mamá que nunca le he contado nada de mi vida a la Botota ni a nadie de esta casa”.

Finalmente, al día siguiente, Botota se acercó a disculparse con Guarén. “Nada de lo que dije lo pienso. Te pido mil disculpas, en este caso yo fui el desubicadísimo. No quiero volver a discutir, veo a mi hermana en ti y con ella no me gusta discutir”, dejó caer, con lágrimas en los ojos.