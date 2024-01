Bono de Invierno 2024: ¿Cuándo y cuánto pagan?

Como sucede cada año, el Instituto de Previsión Social (IPS) entregará el popular Bono Invierno en 2024. Este bono es un pago sin descuentos para quienes lo reciben.

La Ley 21.647 determina el aumento de 4,3% en las remuneraciones de los funcionarios del sector público. También especifica cuánto será la contribución del gobierno.

La normativa establece no solo la cantidad de dinero del pago, sino también a quiénes debería llegar y cuándo. Esto último sería durante el primer semestre de este año.

¿A quiénes beneficia este bono?

Las personas que recibirán el Bono Invierno en 2024 son las mismas que en años anteriores: lo recibirán los adultos mayores de 65 años. También deben cumplir con alguna de las siguientes condiciones.

Si tienen pensión de Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Dipreca, Capredena o mutualidades de empleadores . Si reciben pensiones menores o iguales a $212.406 y tienen 75 años o más, son elegibles, sin importar el organismo. Puede revisar el monto de las pensiones haciendo clic aquí.

. Si reciben o más, son elegibles, sin importar el organismo. Puede revisar el monto de las pensiones haciendo clic aquí. Si recibes pensiones mínimas con garantía estatal como pensionado del sistema AFP, cumples los requisitos.

cumples los requisitos. Si estás recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez APSV como pensionado del sistema de pensiones de vejez (1980) y tus pensiones son menores o iguales a $212.406, también calificas.

como pensionado del sistema de pensiones de vejez (1980) y tus pensiones son menores o iguales a $212.406, también calificas. Si eres beneficiario de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no tienes derecho a otra pensión en algún régimen previsional, eres elegible, incluso si no estás jubilado.

y no tienes derecho a otra pensión en algún régimen previsional, eres elegible, incluso si no estás jubilado. Si eres pensionado de algún régimen previsional y recibes una PGU, cumples los requisitos si tus pensiones son de un monto inferior o igual a $212.406.

¿Cuánto y cuándo pagan?

El artículo 20 de la Ley 21.647 dice que la bonificación será más alta que la que se otorgó en el año pasado, cuando alcanzó los $74.767. Este 2024, el beneficio será de $77.982 y se paga una vez (pago único).

La ley especifica lo siguiente: «Será de cargo fiscal, no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno». Los beneficiarios recibirán los $77.982 en su totalidad.

Recibirás el pago en mayo, pero es importante tener 65 años cumplidos para el 1 de mayo de 2024 para poder recibirlo. Si no cumples con este requisito, es posible que no recibas el dinero.