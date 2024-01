¡No se quedó callada! Cony Capelli responde a las fuertes críticas de reconocida influencer

Las polémicas vuelven a rodear a Constanza Capelli, esta vez debido a la exposición de la influencer popularmente conocida como la Reina de Chile. El conflicto inició con una serie de videos que esta última publicó criticando una frase dicha por la ex chica reality en diferentes ocasiones.

La influencer estalló en sus redes sociales, debido a un comentario controversial emitido por la ganadora de Gran Hermano Chile en una reciente entrevista. Capelli afirmó que «todas las mujeres que tenemos útero y que somos mujeres, somos reinas«. Esta declaración generó la molestia de la Reina de Chile, quien argumentó que, a pesar de no poseer útero ni ser mujer, también se considera una reina.

La respuesta de Cony Capelli

En respuesta a esta controversia, Cony Capelli abordó el tema durante una transmisión en vivo, expresando su postura ante la situación. Aunque señaló que normalmente no responde a comentarios críticos, admitió haber enviado un mensaje directo a la Reina de Chile.

“Yo no respondo peladeras de Instagram, no me interesa, sin embargo, le escribí un DM, espero que lo vea y que podamos conversar”, señaló.

Capelli destacó la constante vigilancia y control sobre sus declaraciones, subrayando su determinación de expresar libremente sus opiniones.

“Me parece increíble que siempre tienen que estar controlando lo que tengo que decir y lo que no deba decir. Yo voy a decir lo que yo quiera decir y ya. Sociedad machista”, enfatizó, señalando que no permitirá la censura y defendió su derecho a hablar de la manera que considere apropiada.

“El hecho de que yo tenga útero y que tenga mi propia lucha no significa que desmerezca la tuya. Las luchas deberían complementarse, ser unidos y no excluirse por tonteras. Me parece horrible, dividirse de esa manera yo apoyo todas las comunidades”, afirmó.

No aceptara que la censuren

La influencer también respondió a la posibilidad de ser censurada, afirmando que no se dejará influenciar por críticas superficiales, y destacó su experiencia personal al enfrentar abortos y desafíos.

“¿Me quieren censurar a mí, a decirme cómo yo tengo que hablar? No, no lo voy a permitir. No me dejo llevar por esas peladeras porque creo que cuando algo es importante para ti realmente te diriges hacia la persona. Entonces, la verdad es que no voy a caer en eso”, aseguró además la ganadora de Gran Hermano Chile.

“No me vengan a decir a mí, que he atravesado abortos y he tenido mi lucha, cómo tengo que hablar o cómo tengo que dirigirme. Sociedad machista, por favor. Yo hablo como yo quiero hablar”, agregó Cony acorde al extracto publicado por un usuario en X (Twitter).

En última instancia, Constanza Capelli concluyó su declaración reiterando la importancia de la diversidad y equidad, resaltando que la sociedad debe reconocer y respetar las diferencias individuales para lograr un verdadero avance hacia la igualdad de derechos.