Paula Pavic revela el motivo que la llevó a unirse a OnlyFans

La participación de Paula Pavic en el programa «Podemos hablar» el pasado viernes, generó controversia en los medios. Pues la ex novia de Marcelo Ríos, se sinceró con Jean Philippe Cretton sobre diversos aspectos de su vida personal.

La relacionadora pública fue abierta al mencionar las dificultades derivadas de su separación con el extenista. Tras el quiebre de su matrimonio con él, Pavic ha hablado directamente sobre cómo esto afectó negativamente su situación económica.

Durante la conversación con Cretton, reveló: «Dejó de pagarme todas mis tarjetas, con las que yo pago todos los gastos de la casa».

Estos problemas financieros llevaron a Paula Pavic a buscar formas de estabilizarse económicamente. Encontrando una oportunidad en las redes sociales, específicamente en OnlyFans, conocida por generar ingresos mediante la publicación de contenido, generalmente erótico.

¿Por qué Paula Pavic se unió a OnlyFans?

En primer lugar la relacionadora pública, comentó que mantiene una considerable cercanía con sus seguidores en Instagram. Esto la lleva a gastar mucho tiempo en la red social, olvidando muchas veces generar el contenido que le deja ingresos.

«En Instagram me habla mucha gente, yo le contesto a todo el mundo y a veces estoy horas conversando con las personas. Entonces pasa el día y digo chuta, no hice nada de lo que tenía que hacer para generar la plata que necesito para llegar a fin de mes«, confesó.

A raíz de esto, decidió trasladar las conversaciones con sus seguidores a otra plataforma donde recibe un beneficio monetario. Sin embargo, este no fue el único motivo que la impulsó a quedarse en la aplicación.

En un ámbito más de crecimiento personal, Pavic menciona que este espacio le ha servido para publicar contenido que no se atreve a compartir en Instagram. «Soy súper pudorosa porque estoy rodeada de gente machista», confesó.

«Cuando veo todos estos perfiles de chicas estupendas, digo que me encantaría poder posar de esta manera, así ‘Esta soy yo’, pero no me atrevo a hacerlo en mis redes sociales», agregó. «Así que decidí usar ese lugar (OnlyFans) para hacerlo, porque las personas que están ahí no me van a tirar hate«.

Por último, aclaró que tiene más que advertidos a sus seguidores que no subirá contenido sexual ni erótico. Es más un lugar donde registrará su proceso para sentirse cómoda con su sensualidad.