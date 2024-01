¿Quedó picado? El comentario de Luis Mateucci al no asistir a fiesta de Miguelito

Algunos de los exintegrantes de Tierra Brava se reunieron en una gran celebración el pasado viernes. Hecho que no le sentó muy bien a Luis Mateucci, pues al no ser incluido en el carrete en casa de Miguelito, no dudó en arremeter en redes sociales.

Como les habíamos mencionado algunos rostros del reality de Canal 13, como Pamela Díaz, Daniela Castro, Jhonatan Mujica, Valentina Torres (La Guarén), entre otros, se reunieron para pasar la tarde noche en casa de Miguelito. Algo que varios no tardaron en compartir con sus seguidores de Instagram.

Varios de ellos publicaron una serie de fotos y videos en los que se les podía ver pasándola chancho, comiendo, bebiendo e incluso haciendo karaoke. Sin embargo, al parecer la felicidad del grupito no le sentó muy bien a todos.

Luis Mateucci no dudó en subir un video por su parte a través de su cuenta oficial de Instagram, haciendo referencia a la fiesta de sus ex compañeros, con quienes compartió los últimos meses en Perú.

El comentario de Luis Mateucci

A través de sus historias de Instagram, el exparticipante de Amor a Prueba mostró algunos detalles de su romántica cena con Daniela Aránguiz. Se les podía ver a ambos compartiendo sushi en un lujoso restaurante.

En medio de las publicaciones el argentino decidió hacer un comentario bastante directo respecto a la reunión de los demás ex participantes de Tierra Brava. En la cual aseguraba que no le interesaba compartir con ellos y prefería estar compartiendo en compañía de su actual pareja.

«Los ‘pequeños gigantes’ están de junta, son tan aburridos. Acabo de ver una historia. Pero gracias a Dios que estoy aquí contigo, y con la Cata, tu prima y su marido”, comentó sin pelos en la lengua.

«Tenemos más onda que los ‘pequeños gigantes’, ¿qué están haciendo?«, fianlizó.