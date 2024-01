Paulina Nin reveló el motivo por el cual perdió la calma con Jordi Castell en Top Chef VIP

Una incómoda situación ocurrió hace unos días en la cocina de Top Chef VIP, todo esto, en un contexto de competencia por equipos.

El grupo, tenía que preparar empanadas. Sin embargo, estas no alcanzaron el color deseado por los participantes. Es en ese momento, que le solicitan un soplete a producción para poder llegar al color deseado.

Lamentablemente, Castell manipuló la herramienta de mala manera, y soltó una llama muy grande, lo que provocó el susto de sus compañeros.

Luego de esto, Paulina Nin reaccionó enojadísima y atacó al fotógrafo «Oye es tonto este hue… Por la conchet… ¡Ya estoy hasta aquí con este hue…! Cabréate, dijo».

Las declaraciones de Paulina Nin luego de su enojo con Jordi en Top Chef VIP

Luego del problema, la presentadora se refirió a la situación a través de sus redes sociales, donde explicó detalladamente la secuencia del conflicto.

«Quiero aclarar algo, el cuento con el Jordi no tiene nada de pelea de personas, ni nada» señaló.

«Cuando uno está en ese estudio, está cocinando. Se manejan cuchillos, corren con una olla, bajan con un sartén con aceite, en fin. Jordi pidió un soplete para las empanadas, y resulta que en un minuto determinado, cuando le dijeron: ‘¿Para qué quieres un soplete?’, le hizo así al camarógrafo», reveló, haciendo señas del objeto que se estaba pidiendo.

Luego, confesó que el soplete fue una dificultad en la cocina y que hasta producción se vio afectada. «La cámara, al camarógrafo, sopleteó varias veces para todas partes, y la verdad que yo estaba muy cerca y me aburrió».

«Es una actitud que de repente es de juego, pero no se puede jugar en una cocina donde se tienen elementos peligrosos para las personas. Cuando yo digo que doy respeto y espero respeto, me refiero a eso», dijo.

Eso sí, no negó el hecho de que, pese a los dichos, siguen siendo buenos amigos.

“Es como un cabro chico, me encanta, no le tengo mala para nada, pero me aburrió y por eso exploté, por la gente que ustedes no ven”, comentó.

Para cerrar, Paulina dijo «sigo siendo tan amigo como siempre».