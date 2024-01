«Selfish»: Justin Timberlake regalonea a sus fans con su nuevo single

Justin Timberlake es uno de los grandes artistas internacionales que la siguen rompiendo desde hace muchos años. Por esto, cada vez que lanza canciones nuevas o anuncia algún estreno, el mundo lo sabe de inmediato.

Así ocurrió de esta forma, después de que el cantante lanzara su más reciente hit, el cual lleva el nombre de «Selfish». A continuación te contamos todos los detalles.

Su nuevo estreno

La canción llega junto con el video musical a través de RCA Records. Misma que está infusionada de pop, impulsada por sus melodías contagiosas y las voces icónicas y conmovedoras de las estrellas.

Además, está escrita por Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Cirkut (Maroon 5, The Weeknd), Theron Thomas, Amy Allen y producida por Timberlake, Louis Bell y Cirkut. Siendo esta la primera música en solitario de Justin desde su disco Man of the Woods de 2018.

Por otra parte, el video fue dirigido por Bradley J. Calder (SZA, Tinashe), y busca dar vida a la introspección de la canción al abrir el telón del proceso de producción y mezclar la línea entre actuación y realidad. Es un retrato crudo y honesto de Justin como artista y persona.

Con respecto a su nuevo ámbum, el cual será el sexto, es el sexto álbum de estudio de Justin, Everything I Thought It Was, este estará disponible el 15 de marzo.

La historia de Justin Timberlake

Un dato no menor es que Justin Timberlake es un artista polifacético, intérprete, productor discográfico, compositor y actor. Razón por la que, a lo largo de su carrera, ha vendido más de 54 millones de álbumes y 63 millones de sencillos en todo el mundo, y otros 70 millones de discos como vocalista principal de *NSYNC.

Además, ha ganado diez premios GRAMMY en los géneros pop, dance y R&B, incluyendo sus exitosos álbumes en solitario Man of the Woods, The 20/20 Experience, FutureSex/LoveSounds, y su álbum debut en solitario, Justified.

En total, ha obtenido más de 23 mil millones de reproducciones de audio y video en todo el mundo y ganó cuatro premios Emmy por sus memorables participaciones en «Saturday Night Live».

Con respecto a la pantalla grande, prestó su voz a los fenómenos de la franquicia animada de DreamWorks, TROLLS, incluida la tercera entrega, TROLLS BAND TOGETHER de 2023. Su exitoso track «Can’t Stop the Feeling!» de TROLLS fue nominado a «Mejor Canción Original» en los Premios de la Academia del 2017.

Por todo lo anterior, te invitamos a escuchar el nuevo hit de Justin Timberlake, el cual te dejamos el video.