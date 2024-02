Conocido director de Hollywood fue internado en Punta Arenas: Sufrió una emergencia en la Antártica

Malas noticias sacuden al mundo del cine, y es que Mike Gunther, director, productor y doble de riesgo, se encuentra internado en Magallanes. Detalladamente, en la Clínica RedSalud de esa ciudad.

Según consigna el diario El Pingüino, el realizador estadounidense, de 55 años de edad. Fue ingresado al recinto de salud luego de un operativo en la Antártica. En ese contexto, fue evacuado y fue atendido por el personal de urgencias del establecimiento de Punta Arenas. Esto por el motivo de un molesto dolor que habría sentido en el último tiempo.

Conforme a la información conseguida por el medio local, el productor comenzó a sentir molestias en su estadía en la Antártica, que podrían tener relación a una hemorragia digestiva, por lo que su traslado fue de forma urgente. Su destino fue un centro hospitalario con el fin de evitar que su estado de salud se agravara.

La última actualización de su estado de salud, es que hasta el día de ayer seguiría internado en la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del establecimiento de Salud de la ciudad, donde los expertos hicieron su trabajo y lo sometieron a diversos exámenes, para descubrir la certeza detrás de los extraños dolores del director estadounidense

¿Quién es Mike Gunther? El reconocido productor que se encuentra hospitalizado en Chile

Se considera a Mike Gunther como uno de los realizadores más talentosos de la industria, se le conoce por su trabajo como director de segunda unidad en producciones de Hollywood muy exitosas como Star Trek Beyond (2016), Transformes: The last King (2017) y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: (2021)

Además, como actor tiene participaciones en películas como: «Rápido y Furioso», «Duro de matar» y «El libro de los secretos».

Para concluir, destacó en solitario con la dirección de la trilogía de «Rogue Warfare».