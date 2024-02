«De verdad no me parece»: Distintos famosos se bajaron de la gala de Viña 2024 por los incendios en la región de Valparaíso

Los recientes incendios en la región de Valparaíso, siguen golpeando de manera constante a las distintas personas del sector. Recordemos que ya son 122 los fallecidos que hasta ahora se han confirmado.

En este contexto, muchas personalidades de la televisión, cantantes e influencers han viralizado la situación a través de sus redes sociales, ya sea difundiendo información oficial, o creando centros de acopio para ayudar a los damnificados por la tragedia.

De hecho, esta catástrofe ha logrado abrir el debate de si se debería o no celebrar una nueva edición del Festival de Viña del Mar. Dejando una gran lista de opiniones al respecto. Por otro lado, también se habla de la gala del evento festivalero.

Asimismo, ya se pronunciaron las primeras figuras confirmando que no asistirán a dicho evento, una de ellas es Gisella Gallardo. Que a través de sus redes sociales dijo que: «Quiero agradecer profundamente la invitación a la gala del Festival, pero dada la lamentable contingencia que estamos viviendo como país con los terribles incendios que han afectado a tantas personas y lugares, es que tomé la decisión de no participar y enfocarme en ayudar y donar todo lo que pueda a los que lo necesitan en estos momentos».

Otro rostro que se bajó de la cita de la moda, fue el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, que comentó que «el festival es en dos semanas y media y esto puede subir. Yo al menos, para galas no estoy, yo no voy a ir a ninguna gala, porque de verdad no me parece y lo digo de manera personal».

La familia Díaz Neira también se manifestó por incendios en región de Valparaíso

Pamela Díaz también se sumó a las bajas de la gala de Viña, mediante su Instagram anunció que ella juntó a Trinidad Neira, su hija, no iban a participar y que el dinero que iban a gastar esa noche, lo donaran a los damnificados por los incendios.

«Querida people, en consideración a los incendios en Viña del Mar, Trini y yo descartamos nuestra participación en la gala del Festival. Los gastos que íbamos a invertir en vestido y equipos irán en beneficio de los afectados» cerró.