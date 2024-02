En el día de su cumpleaños, recordamos los mejores momentos de nuestra viejita en «El Show de la Tencha»

El día de hoy, está de cumpleaños nuestra querida Tenchita. Por lo mismo, para desearle los mejores deseos y un día increíble, queremos recordar sus mejores momentos en «El Show de la Tencha». Icónico programa radial que nos ha hecho sacar carcajadas una infinidad de veces, como también pasar al otro extremo y emocionarnos hasta las lágrimas.

No cabe duda, que Hortensia Salvaje es un emblema de la cultura pop nacional, por ende, en la siguiente nota haremos un repaso histórico con llamados que marcaron el programa, según RadioActiva.

Lo mejor del Show de la Tencha: Avril y Roma

Hace un año, Juan Guillermo, nervioso auditor, llamó al programa para contar una fuerte historia. Resulta que hace nueve meses, había sido padre de gemelas, Avril y Roma. Lamentablemente, Roma nació con múltiples malformaciones congénitas y había sido operada 11 veces. Juan Guillermo y Paulina, papitos de las niñas, estaban viviendo en Santiago, ya que Roma necesitaba tratarse en la capital, y los gastos entre arriendo y operaciones era excesivo.

Luego de dar sus redes sociales, nuestra Tencha hizo un llamado a todos los auditores para que se unieran y mediante una cruzada solidaría ayudaran a Juan Guillermo. Fue tanto el apoyo de la familia RadioActiva, que en menos de veinte minutos ya no podían recibir más transferencias. Muy emocionado, el padre de Avril y Roma agradeció a todos los que ayudaron en esta causa, dándonos un momento que quedó en la historia del programa.

La campaña solidaria para Valentina

Otro de los potentes momentos del programa, fue protagonizado por Valentina, con 24 años y debido a un accidente automovilístico, sufrió una fractura de vértebra.

La joven comentó que: «Mi papá iba manejando, en un cruce paró el auto y un auto que venía muy rápido hizo una «T» con nosotros. Pudo haber sido más grave, por suerte no nos pasó nada a mi hermano, mi mamá y a mí».

Sin embargo, su complicación de salud llegaría meses después, cuando un dolor de espalda poco común encendiera las alertas. «Pasaron los meses y de un día para otro pasé con dolor muy fuerte de espalda. Yo tengo fibromialgia y me lo hicieron pasar por una crisis, me dieron medicamentos. Pasaron dos semanas más y un día desperté y no sentía mis piernas. Fui al hospital, me tomaron una radiografía y ahí me dijeron lo que tenía».

Debido a eso, nace la campaña de Valentina, «necesito $7 millones de pesos para poder operarme», contó la muchacha. De inmediato, los seguidores comenzaron a conectar con el caso, y apoyarla a través de redes sociales.

Eso sí, no quedó todo ahí, ya que, Tencha en conjunto con la familia RadioActiva levantaron una campaña monetaria para ayudar a Valentina. Tenía un palito recaudado y en tiempo récord, supero la meta que necesitaba.

«Tencha tengo en mi cuenta corriente $5.280.ooo. Muchas gracias, nunca pensé que en tan poco tiempo lo íbamos a poder conseguir», expresó Valentina, muy emocionada.

Escucha el momento aquí.

La llamada de Edsón: hermano de Nibaldo Villegas

Para concluir con este repaso histórico, recordamos la llamada de Edson Villegas, que se contactó con la señora Hortensia para contar públicamente que Johana Hernández, condenada por el asesinato de Nibaldo Villegas, estaba recibiendo ayudas estatales.

Según contó Edson Villegas, a penas se viralizó la situación, fue contactado por la Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

«Hay una solución, en parte, me llamó la Ministra del Desarrollo, Karla Rubilar, para regularizar esta situación. Se va a regularizar entre junio y julio, eso es en parte. El trasfondo, lo que comenté yo, es mucho más todavía, hay muchas más cosas detrás de esta situación», comentó.

Al ser consultado por Tenchita sobre cuál era ese trasfondo que la gente no conocía, el hermano del Profesor Nibaldo no dudó en explicar.

«El hecho que yo les comenté que como es posible que una mujer estando rea, cárcel y condenada pudo optar a estos beneficios, a más de un año. Entonces nos llama la atención porque ella tiene dos hijos más, de otros padres. Cómo pudo ella optar a los beneficios de Alejandro, mi sobrino, que ella no tiene ningún vínculo con él. Más encima la niña, que la tuición la tengo de octubre del 2018, entonces eso llama la atención».

Además, Edson confesó su dolor de seguir siendo víctimas, a pesar de que existía una condena de por medio. Dio a conocer los beneficios que la imputada tenía en la cárcel: teléfonos, redes sociales e incluso buen trato de las internas por el hecho de haber dado muerte a Nibaldo.

Finalmente, gracias a la difusión de la radio a nivel nacional, se alertó a las autoridades que se contactaron con Edson para regularizar la injusticia que estaba viviendo.

Revive el momento acá.