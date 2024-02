La tensa discusión entre Gabrieli Moreira y Chama que dejó la grande en Tierra Brava: «Te haces la tontita»

Las polémicas de Tierra Brava siguen más potentes que nunca, algo que se evidenció en el más reciente capítulo del programa. Todo esto cuando, después de una actividad, Chama y Gabrieli Moreira protagonizaron un duro cruce de palabras.

El hecho que quedó registrado por las cámaras del reality, no tardó en ser más que comentado en las redes sociales. Todo esto por la alta tensión que se pudo sentir sobre el mismo. A continuación, te contamos todos los detalles.

La dura pelea entre Gabrieli y Chama

Posterior a lo que fueron los juegos que se realizaron en Tierra Brava en donde Gabrieli y Chama tuvieron un momento de tensión, la brasileña se fue directo a conversar con Chama en la cocina. En donde dejó caer varias cositas en su contra.

«Vamos a aprovechar ahora de hablar las cosas como son, tú y yo, para que escuches. No te hagas la víctima, yo te contesté. No me trates de violenta si la única persona violenta que he visto desde mi casa eres tú”, fueron las palabras de la brasileña en contra de Chama.

Sin embargo, la venezolana no le tomó atención y se fue a comer sola, sin dejarle caer ninguna palabra al respecto.

“Te haces la tontita. El aviso ya está dado. Tiene que poner una novela mexicana”, dejó caer nuevamente la brasileña, mientras veía irse a Chama.

Fue aquí cuando Guarén decidió intervenir en la situación, dejando caer su defensa para Chama. “Es verdad que le tiraste la huincha de una manera brusca. Yo entiendo que no fue con mala intención, pero eso se malinterpretó”, dejó caer.

Por otra parte, fuera de la casa, Dani Aránguiz habló con los demás participantes, asegurando que Moreira es quien busca a la Chama. «Ojalá que la encuentre. (En la actividad) Le tocaba a Chama y ella se la quitó. Es porque sabía que la cámara estaba ahí, eso es querer salir. Ella es una polilla”.

Más adelante, la propia Chama acusó a Gabrieli de haberla agredido de manera física. “Yo estoy sirviéndome y ella me toca fuerte por atrás el hombro y me dice que quiere hablar conmigo. La ignoré por completo, me volteé y seguí haciendo mis cosas”, relató.

Finalmente, el propio Fabio se encargó de aconsejar a Gabrieli para poder llevar de mejor forma su relación con Chama. «Tienes que ser más inteligente. Como tú la jodes ella te va a joder también. Ahora te quiere pintar como que eres agresiva. Como sabe que la ha cag… un montón, se está haciendo la niña buena”, fue su recomendación.