La romántica petición de Nicolás Solabarrieta que sorprendió a Guarén en Tierra Brava

¡Qué vivan los novios! En el último capítulo de Tierra Brava, Nicolás Solabarrieta se la jugó y sorprendió a Guarén con una romántica petición, todo en medio de una actividad.

Recordemos que, los jóvenes empezaron una bonita relación dentro del encierro, que se ha extendido hasta el día de hoy.

En la actividad, la animadora Karla Constant hizo que los participantes se confesaran y respondieran varias preguntas en conjunto. Luego de terminar la lista de preguntas, la pareja se agarró de las manos y la actividad tomo otro rumbo. Tenían que decir lo bueno y malo de cada uno.

Guarén comenzó diciendo que: «lo malo es que eres muy ansioso, cuando comes y yo te digo ‘por favor, sé más tranquilito’. Creo que eso es lo único malo, recién nos estamos conociendo, pero me gusta mucho lo que veo, como eres como persona.»

«Me encanta lo tranquilo que eres y al mismo tiempo también estás loco, no sé por qué tengo tanta confianza contigo si nos conocemos hace tan poco», agregó la influencer.

Las palabras de Nicolás Solabarrieta a Guarén

Al momento de hablar, el exfutbolista comentó que: «de las cosas buenas, me llamó mucho la atención, que cuando yo entré, a los pocos días me sentí mal, sin necesidad de nada, me cuidaste. A mí eso me encantó, la verdad»

«Me encanta que me haces siempre reír. Tu personalidad creo que es lo que más me atrajo», agregó.

«Obviamente, eres guapísima, te lo he dicho, pero para mí eso es secundario. Y también me encanta», le dijo mientras la miraba con cara de enamorado.

Para concluir, Nico le hizo una propuesta a Guarén, que quedó sorprendida.

«Te tengo una propuesta, ¿Te gustaría ser mi polola en el reality?, declaró, causando la euforia de sus compañeros del encierro.

Valentina no dudó en dar el visto bueno, sellando el lindo momento con un beso.