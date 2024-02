Pincoya se defiende tras las acusaciones de su antigua mánager: «Si quiere hacerme una demanda, que lo haga»

Fue hace poco que supimos del drama que está teniendo Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, con su antigua mánager, Carolina Eltit. Todo se reveló cuando el presentador de «Que te lo digo», Luis Sandoval, informó que la expanelista de SQP tenía la intención de demandar a Galvarini.

El presentador del programa de «Zona Latina» explicó que la antigua concursante de Gran Hermano se peleó con su entonces mánager debido a su actitud en Top Chef VIP. Pero el drama no termina ahí, ya que Sandoval contó que «Desde ese momento, no le habló más a Carola Eltit, pero eso no es todo, porque lo que dice la exmáger, es que Pincoya en todos estos meses, ni siquiera le ha pagado 10 pesos».

Ante las acusaciones, la participante de Top Chef VIP decidió que era momento de explicar ella misma que sucedió. Es por esto que se contactó con el programa que originalmente reveló el drama, para que mostraran su versión en la edición del 31 de enero.

Luis Sandoval explicó que tuvo una conversación que duró dos horas con Jennifer Galvarini, y que le pidió explícitamente que la grabara. Durante el programa, el periodista expuso su conversación con Jennifer.

La Pincoya rompe el silencio y da su versión

En este, se puede escuchar al presentador preguntarle sobre los pagos a la acusada, a lo que ella le responde que “Se van a realizar. Lo que pasa es que ayer se envió un correo, no se lo envié yo, se lo envío la agencia con la que yo estoy trabajando (…) y a lo mejor ella no recibió el correo”.

«Igual hubo como malos entendidos por parte de ella. Pero yo creo que de repente los correos pueden llegar a las otras bandejas, yo me imagino y por ahí ella no lo vio», continuó con su explicación.

La relación entre Galvarini y Eltit

A pesar de esta aclaración, la ex concursante de Gran Hermano explicó que eso no significa que no vaya a cancelarle, pero tampoco es por estar de malas con ella. «Si yo no le hablo, es para no generar más controversia de dimes y diretes, o que ella me diga algo, que subamos de tono o yo también. Es para que ninguna de las dos nos dijéramos algo de lo que después podemos salir más perjudicadas. Es por eso que yo mantengo la distancia«, contó en la conversación.

Manteniendo el tema, la Pincoya afirmó que sigue teniéndole afecto a la que alguna vez fue su mánager. «Cuando tú le tienes cariño a alguien, independiente de que ya no te llevas bien con esa persona, evitas este tipo de conflictos (…) Es eso, nada más», reflexionó.

“Si quiere hacerme una demanda, que lo haga, si sus pagos van a estar.», afirmó Jennifer. Después se defendió, explicando que el pago no se puede hacer sin que Eltit responda el correo que le mandó. «Si yo no me voy a arrancar. Si yo sé que ella me hizo el contrato y me hizo algunas gestiones, y obviamente eso tiene que ser cancelado como corresponde”, dijo según consignó Página 7.