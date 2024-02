¡Siguen los conflictos! Arturo Longton y Shirley ponen su amor en la cuerda floja tras nueva discusión dentro de Tierra Brava

La relación entre Arturo Longton y Shirley Arica sigue dejando constantes terremotos dentro de Tierra Brava. De hecho, durante el episodio más reciente del reality, se pudo ver un momento que dejó su amor en la cuerda floja, evidenciando que las cosas no andan muy bien entre ambos.

Recordemos que el capítulo anterior al recientemente estrenado, ambos habían tenido otra dura discusión, la cual terminó marcando el episodio tras incluir una dura forma de actuar por parte de Longton en contra de Shirley.

Para esta ocasión, las reacciones de Longton llamaron nuevamente la atención. Algo que se pudo evidenciar en cámara tras la mencionada nueva discusión y que te dejaremos con más detalle a continuación.

La dura nueva discusión entre Arturo y Shirley

El hecho tuvo lugar mientras Arturo conversaba con Shirley y Uriel sobre los malos entendidos que han tenido recientemente. Fue aquí cuando la discusión de repente subió de tono y terminó dejando una frase de Longton que marcó el momento. “Agradece tu vuelta porque fue por mí, sino no estarías acá”, dejó caer «La Leyenda», previo a abandonar la cocina.

Ante esto, Shirley evidenció que no le agradó ni un poco la actitud de Longton. “Lo que ha hecho me parece súper cobarde de su parte”, comentó ella. Por otra parte, Miguelito apareció para darle consuelo. “Él es como un niño atrapado en el cuerpo de un hombre”, dejó caer el ex «Morandé con Compañía».

Por su parte, Longton soltó sus descargos en una conversación con Uriel y Nico. “Estoy muy caliente. Todas las h… que ha dicho de mí, es una mentirosa. Con esto se acabó para siempre. Si yo antes le gustaba 5, ahora le gusto 0, y si ella me gustaba 10, ahora me gusta 5. Me desilusiona la gente así”.

Pero esto no fue todo, ya que posteriormente, reconoció con Uriel y Nico que sus sentimiento sobre Shirley aún siguen presentes.

Misma razón por la cual Nico Solabarrieta le dio un claro consejo. “Estaría bueno que le pidas disculpas. Aunque no te las quiera aceptar. Tienes que hacer lo que corresponda y que vaya con tus valores. Porque después vas a salir de acá y te vas a arrepentir”.

Longton terminó haciendo caso a Nico, aunque esto no sirvió de mucho, pues la peruana no hizo caso a sus disculpas. «Para mí esa persona se murió hoy. Patético y cobarde, totalmente. Se fue, se fue hasta la nube», dejó caer la modelo, mientras conversaba con Miguelito.

El hecho hizo que Arturo Longton terminara durmiendo afuera de la casa, mientras se lamentaba por todo lo ocurrido. «He sido el h… más tonto de la humanidad. ¿Qué tengo en la cabeza? ¿Cómo coordino mis sentimientos con mi cabeza? No sé qué h…voy a hacer».

Finalmente, a la mañana siguiente, el propio Arturo Longton se sinceró tras las constantes discusiones con Shirley en conversación con el capataz. «Tenía pensado irme. Hemos tenido muchos problemas, he hecho cosas que no corresponden, me he comportado como un imbécil, como un niño chico. Tengo que asumir que las cosas son culpa mía, y arreglarlo cuando ya le he causado daño y decepción a otra persona no está bien. Siento que mi presencia no le hace bien, la h… está muerta y quiero que ella esté tranquila, cerró Longton».