Especial 14 de febrero: Estas son 5 películas ideales para ver en el Día del Amor

Ya llegó el 14 de febrero, y como es el Día de los enamorados, todos nos estamos haciendo un buen panorama. Pero no es siempre necesario hacer algo complicado, a veces puedes celebrar San Valentín disfrutando una película mientras haces cucharita con tu pareja, o bueno, ese o esa amig@ especial.

Es por eso que en RadioActiva te traemos 5 películas románticas para disfrutar con esa persona especial este 14 de febrero, o para dejar de fondo como ruido.

27 vestidos

Empezamos con un clásico. Esta comedia romántica es protagonizada por Karherine Heigl, James Marsden, Malin Akerman y Edward Burns.

La historia se trata de una joven que siempre ha sido dama de honor en todas las bodas a las que asistió. Un día descubre que su hermana se va a casar con su amor secreto.

Sin poder decir la verdad, todo se vuelve un desastre cuando un periodista empieza a cubrir el evento para su periódico.

Disponible en Disney+.

Llámame por tu nombre

Aquí una propuesta más distinta a los que acostumbrados, «Llámame por tu nombre» o» Call me by Your Name», protagonizada por Timothee Chalamet y Armie Hammer.

Se trata sobre un romance inesperado en Italia, durante los años 80. Un joven decide pasar el verano en la casa de su profesor de arqueología. Pronto entablará una relación con el hijo del docente, que estará llena de romance y drama.

Está disponible en Netflix.

Como si fuera la primera vez

Otro clásico infaltable, y es uno de Adam Sandler, considerado por muchos de sus mejores trabajos. A pesar de ser una comedia a todo el estilo de Sandler, también es una historia romántica hermosa.

Se trata de la vida de un hombre que se enamora de una chica que, debido a un accidente, pierde la memoria cada 24 horas.

Es por esto que él decide ponerse el reto de conquistarla cada día, para así mantener el amor que él confía que se tienen.

La película está disponible en HBO Max.

Cómo perder a un hombre en 10 días

Aquí tenemos un peliculón del 2003, protagonizada por Matthew McConaughey (Ben) y Kate Hudson (Andie).

En la historia, vemos como Andie, quiere realizar un artículo en su trabajo sobre cómo perder a un hombre en 10 días, mientras que Ben hizo una apuesta que ella se enamoraría en el mismo tiempo.

Ambos, sin saber sus intenciones, terminan enamorándose perdidamente del otro. Perfecta para este San Valentín.

Disponible en Prime Video.

Orgullo y Prejuicio

Acá finalizamos la lista con el clásico de los clásicos de las películas románticas.

La historia está centrada en la época victoriana y vemos cómo 5 hermanas buscan el amor en diferentes bailes de la socialité.

Es entonces que una de ellas, Elizabeth, conoce a Mr. Darcy y desarrollan una relación de enemigos a amantes.

Disponible en Primer Video y Netflix.