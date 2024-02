Ex de Nicki Nicole le «dedicó» unas palabras a Peso Pluma durante presentación en Chile

Luego del revuelo que causó la infidelidad de Peso Pluma contra Nicki Nicole tras ser captado con otra mujer en Las Vegas hace unos días, la argentina ha recibido cientos de mensajes de apoyo por el difícil momento que atraviesa.

Hace unos días, se viralizó un video donde se puede ver a Peso Pluma caminando con una mujer de la mano. Lamentablemente, dicha mujer no era Nicki Nicole, lo que ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

Bajo el punto anterior, fue la artista argentina quien compartió un mensaje a través de sus historias de Instagram hablando al respecto.

«El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida», mencionó en un principio la cantante.

Posteriormente, agregó: «Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy».

Finalmente, confirmó el quiebre entre ella y Peso Pluma, todo esto con las últimas palabras de su historia. «Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar».

Pero no quedaría todo así, ya que el artista argentino, Trueno, quien fue pareja de Nicki Nicole, no guardó silencio y emitió un comentario en su última presentación en Chile, que aunque no dice nombres, da para pensar que puede ser una indirecta, no tan indirecta para Peso Pluma.

Trueno y sus comentarios en Surfestival Chile 2024

Esto sucedió durante el fin de semana, Trueno se presentó en nuestro país. Luego de su presentación, se hizo viral un comentario que no dejó a los fanáticos indiferentes, ya que dicen que significaría de un mensaje a Peso Pluma, quien engaño a Nicki hace unos días.

«Yo creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles. Así que le agradezco a todas las personas que son fieles y están ahí desde siempre. Tengo un regalo para la gente de Chile», fueron sus palabras antes de interpretar «Mamichula», canción que estrenó en el año 2020 en colaboración con Nicki Nicole.

Para concluir, Peso Pluma no se ha referido a su reciente escándalo y ha guardado silencio frente a la situación.