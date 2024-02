Guarén revela nuevos detalles de su relación con Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara tras salir de Tierra Brava

Tras su reciente salida de Tierra Brava, Guarén sigue dejando la patá en lo que a medios respecta. Principalmente por la relación que tiene actualmente con Nico Solabarrieta, a quien conoció dentro del encierro.

Una de las grandes dudas que han surgido sobre esto, es su vínculo con Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, los padres de su actual pareja.

Si bien, Guarén ha hablado en otras ocasiones sobre el tema, recientemente dejó caer una nueva entrevista para Página 7, espacio en el que reveló nuevos detalles sobre el lazo que hay entre ellos.

Guarén soltó la pepa sobre sus suegros

En un inicio, la influencer mencionó que sentía un leve temor por conocer a sus suegros, aunque terminó llevándose una grata sorpresa. «Sentí que me mintieron, porque son un amor de personas», expresó.

Según sus palabras, Nico Solabarrieta «me decía ‘mi mamá es brígida’ y yo le decía ‘mentiroso’, porque son un amor, me han tratado muy bien y me he sentido muy cómoda compartiendo ciertas instancias».

Además, Valentina Torres fue clara al hablar de la relación que existe actualmente entre ella, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta. «Me conocen como soy, me vieron todos los días con su hijo, entonces cómo puedo llegar y decir ‘hola, me presento’ si me vieron todos los días con su hijo durmiendo. No queda nada más que mostrar cómo es uno».

Otro de los puntos que mencionó Guarén, fue la actual relación que tiene con Nico Solabarrieta y cómo esta tomó fuerza tras Tierra Brava. «Yo viví el día a día con él. Pero confiaba en que realmente le gustaba y que me iba a estar esperando, él encerrado, y yo esperándolo a él, libre. Pero estaba segura de que nos íbamos a conocer bien en la vida real. Había esperanza de que iba a funcionar».

Para cerrar, la influencer se refirió a la vida que actualmente tienen viviendo juntos, la cual hace unos días generó bastantes noticias. «Llegamos a un acuerdo de querer vivir juntos, porque nos nació y porque somos intensos, pero felices«, aseguró, expresando que se dio naturalmente.

Además, mencionó que el hecho no ha sido complejo, pues ambos destacan por tener una buena convivencia, según consignó el medio anteriormente mencionado.