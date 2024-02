Hija de Sebastián Piñera reveló detalles de cómo se enteró de la muerte de su padre: «Estaba muy desgarrada…»

En una entrevista con The Clinic, Cecilia Piñera, hija del exmandatario, contó como fue el momento cuando ella y su familia se enteraron del fallecimiento de Sebastián Piñera. Ese día, se encontraba en Caburga con su familia, cuando se enteraron de un accidente, sin saber quienes eran los implicados del fatídico hecho.

«Partimos a ver ‘un accidente’. Yo iba saliendo a pasar unos días en Ranco cuando tuve que partir a ‘un accidente’. No sabíamos qué había pasado, no entendíamos tampoco qué era lo que había pasado, no sabíamos quién estaba en el helicóptero, dónde había caído, si se había salvado alguien o nadie», comenzó con su relato.

Cecilia Piñera y el momento que se enteró del accidente aéreo

De camino al lugar de los hechos, fue cuando se enteraron de la muerte del expresidente y de que sus familiares se encontraban al interior del helicóptero.

«En el camino vino el bombardeo de llamadas, de WhatsApp, de confusión. Algunos pensaban que en el helicóptero estaba mi hermana Magdalena Piñera y no mi tía Magdalena Piñera, ‘la pichita’. Nosotros en el fondo nos mantuvimos… hasta que supimos que ya habían rescatado su cuerpo los buzos. Ahí fue como ‘ya», recapituló.

Además, agregó que «Ella (Magdalena Piñera) tenía una relación de amor especial con mi Papá. Tuvo un rol de Papá con ella, al ser la menor. En su época universitaria hasta vivió en la casa con mis papás».

En medio de la entrevista, la doctora aclaró que su padre había estado con José Cox, su amigo, y que se dirigía de vuelta a reunirse con Cecilia Morel.

«A José Cox y a Loreto Alcaíno los habían ido a saludar. Pasa que el accidente lo ven sus amigos y la Loreto, que es muy amiga de mis papás, llamó a mi mamá, pero todo esto era muy confuso al principio«, fueron las palabras de Cecilia al medio The Clinic.