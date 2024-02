Eskarcita rompió en llanto tras palabras de Rubén: «Mídanse con sus palabras de mier…»

Scarlette Gálvez, conocida popularmente como Eskarcita criticó los últimos comentarios de Rubén Gutiérrez, a quien acuso de haberla tocado sin su consentimiento dentro del encierro de Gran Hermano Chile, antiguo programa de Chilevisión.

El exconcursante rompió el silencio y dio su primera entrevista al medio Hey Social TV, donde negó las acusaciones en su contra.

«Fue mucha la edición, intencionalidad, de algo que yo no fui. Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Y no fue así, le quitaron el contexto a la situación», fueron sus palabras en la entrevista. Además, aclaró «Soy inocente».

De este modo, los dichos de Gutiérrez tuvieron un gran impacto en las redes sociales, incluso, la joven influencer salió a defenderse de los dichos.

La crítica de Eskarcita

Recordemos que, días atrás, el exuniformado estrenó una controversial canción, que ha causado polémica debido a su letra. Tanto, que la propia Scarlette arremetió en contra de las declaraciones de su excompañero de reality.

Mediante sus historias de Instagram, la infuencer compartió videos donde realiza un fuerte descargo demostrando el dolor que está sintiendo por la reciente situación y todos los comentarios negativos y críticas con las que ha tenido que lidiar en consecuencia de la polémica.

«Mídanse con sus palabras de mier… esto no es un juicio social, de a quien le quieres creer o no. No puedo evitar pensar en las mujeres y en las niñas que tienen que vivir con este secreto y convivir con su abusador siempre. Después el valor para decirlo y te van a juzgar igual o no te van a creer. Como sociedad, estamos como el pi…», inició diciendo en sus videos.

Asimismo, acusó a Rubén de burlarse de lo que ocurrió dentro de la casa de Gran hermano, complementando con que era una situación delicada y compleja.

Para concluir, dijo que: «Me afectan sus comentarios, me afecta que sea tema, me afecta que donde sea que voy, me lo preguntan. O sea, dos dedos de frente, es algo delicado como para que tú vengas y saques una canción burlándote de eso. ¿Qué mier… tienes en la cabeza?».