Juan Pablo Álvarez se sometió a una impactante intervención física tras su paso por Top Chef VIP

El reconocido exparticipante del programa culinario de Top Chef VIP, Juan Pablo Álvarez, dio a conocer que tomó una potente decisión sobre su aspecto físico. Todo esto, tras lo que fue su eliminación del mismo.

La confesión llegó a través de una reciente entrevista, en donde además declaró que, tras haber cerrado el capítulo de cocinero, volvió a su vida como operador de grúa horquilla en un packing.

La impactante decisión de Juan Pablo Álvarez

Fue en conversación con el medio Página 7, donde el exparticipante dio a conocer que decidió someterse a un implante capilar. Todo esto, gracias a un canje que habría hecho con José Miguel Gutiérrez, a quien podrás reconocer como el capataz de Tierra Brava.

Bajo dicho punto, Juan Pablo dio a conocer que «él estudió conmigo, de chico. Me llamó y me dijo ‘tengo un canje’ y lo tomé«.

«Esto me lo hice el lunes 12 de febrero, a las 8 de la mañana. La intervención duró 7 horas. Me sacaron folículo de pelo, en la orilla de la cabeza y me lo implantaron en las zonas donde falta. Eso se hace a mano, uno por uno», dejó caer al respecto.

Además, aseguró que el proceso no fue un tema doloroso. «Me dolió solo cuando me pusieron la anestesia y después nada. Me sentí como en un spa».

Con resprecto a la intervención, Juan Pablo Álvarez declaró que esta ocurrió en tres zonas distintas. Las que fueron, la coronilla, detrás de la nuca y las entradas.

Finalmente, mencionó que, tras su decisión, deberá seguir ciertos cuidados especiales. Dentro de los que destacan tomar antiinflamatorios, además de pastillas que le ayuden a soportar el dolor, en caso de que este aparezca.

Además de lo anterior, mencionó que le «dieron reposo por siete días, porque los primeros cuatro son de cuidado muy delicado en la zona implantada». A lo que también sumó que «no me puede pegar el sol, no le puede caer polvo y no puedo tocarla«.

Pero lo anterior no fue todo, ya que también dejó caer que deberá hacerse un lavado especial al cuarto día y seguir las indicaciones sin falta. «Al décimo día puedo usar gorro o jockey. Debo cuidarme para que funcione y tener mi pelito de vuelta«, dijo al respecto.

Para cerrar, según lo consignado por el medio, el exparticipante de Top Chef VIP expresó que «los resultados se van a ver en cuatro a seis meses».