Lisandra Silva en picada contra periodista que la vinculó sentimentalmente con Luis Jiménez

La supuesta separación entre Coté López y Luis Jiménez, ha sido un rumor bastante fuerte entre los últimos días a pesar de que ninguno lo ha negado o confirmado. Ahora una tercera persona se ha visto involucrada en los rumores.

Hablamos de Lisandra Silva, a quienes se le ha estado involucrando en un supuesto affaire con Luis Jiménez. Esto a raíz de que supuestamente se les vio juntos en una fiesta.

Si bien todo comenzó como un rumor de redes sociales que se viralizó con rapidez, también fue comentado en el programa Qué te lo Digo. Esto había generado gran molestia en redes sociales.

La reacción de Lisandra Silva a rumores con Luis Jiménez

Según lo publicado por FMDOS, la ex pareja de Raúl Peralta no se quedó callada. De modo que enfrentó a una de las periodistas que habría echado leña al fuego sobre lo ocurrido entre ella y Luis Jiménez.

«Verdaderamente me parece una locura que se estén inventando esas tonteras de que yo estuve carreteando el fin de semana, de que en una fiesta en Bellavista con Luis, el esposo de Coté», dijo la influencer.

«Me parece una locura que gente, o sea, una mujer que tiene una hija pequeña se ponga a estar inventando cosas sin ningún fundamento de otra mujer que también tiene hijos pequeños», aremetió.

«O sea niña, ¿tú eres loca? ¿usted piensa que yo voy a estar con el marido de la Coté que lo conoce el mundo entero, carreteando con él y que no haya una foto en un carrete? O sea ese invento tuyo loca, de dónde lo sacaste», comentó Lisandra Silva.

Varios usuarios comenzaron a especular a quien iría dirigido este mensaje debido a la falta de nombre. Varios apuntaron a la conocida periodista de farandula, Cecilia Gutiérrez. De modo que esta última salió a dar su punto de vista.

«Todos asumen que está hablando de mí, yo también, porque soy la única periodista de farándula que tiene una guagua”, explicó la periodista en su cuenta de Instagram.

«Me trata muchas veces, reiteradamente, de loca en su video… quiero decirle señora Lisandra Silva, muy cuerda usted, que yo no he hablado de usted desde hace por lo menos un año y no me interesa hacerlo», escribió.

Por otro lado algunos usuarios apuntaron a Paula Escobar, ya que ella fue la encargada en soltar la bomba sobre el supuesta coqueteo del “Mago” Jiménez con la influencer en una fiesta.