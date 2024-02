Los potentes dardos de Gabrieli Moreira en contra de Chama que se dejaron ver en el nuevo adelanto de «Tierra Brava»

Ya ha pasado una semana desde que Gabrieli Moreira, la personal trainer brasileña, ingresó a Tierra Brava, y ya ha sido varias veces protagonista de encontrones en el encierro.

Durante los últimos capítulos la hemos visto ser confrontada varias veces por Daniela Aránguiz, donde se han terminado tirando de todo. Pero esta vez, Moreira es quien confrontó a una de sus compañeras del reality.

Se pudo ver esto en el adelanto del capítulo más reciente del show del Canal 13, donde la brasileña encaró a la Chama en la cocina. No se pudo ver por qué sucedió, pero aparentemente, la venezolana se peleó antes con Gabrieli.

Gabrieli Moreira confronta a la Chama, pero ella no le hace caso

«Vamos a aprovechar ahora de hablar las cosas como son, tú y yo. No te hagas la víctima y no me trates de violenta, siendo que la única persona violenta que he visto eres tú. No te pases de víctima y de sonsa… se hace la tontita«, le dejó en claro Moreira a la «Chama» Méndez.

La venezolana no le prestó atención, mientras Gabrieli Moreira le insistía que ya la dio el aviso.

Este enfrentamiento no pasó desapercibido, ya que se pudo ver que el resto de concursantes no tardaron en comentar.

«La brasileña es brava w…», empezó diciendo Junior Playboy

«A la Chama la está buscando y espero que la encuentre», le responde Daniela Aránguiz.

Después, el adelanto de Tierra Brava pasa a Gabrieli Moreira, quien conversaba con Fabio Agostini, diciéndole a que la Chama era exagerada, «Qué teatro, es como una teleserie mexicana». Aparentemente, antes le habría reclamado por una agresión durante una actividad que veremos el próximo capítulo.

Ante toda la situación, Luis Mateucci le dice a Aránguiz lo que piensa de la actitud de la brasileña, «No sé si es por salir en la tele, pero ella es intensa».