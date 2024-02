«No es un chiste…»: Pincoya otra vez dejó chatos a los jueces con su falta de disciplina

Si nos referimos a personajes polémicos de Top Chef VIP, Pincoya claramente está en los primeros lugares de la lista. La oriunda de Chiloé ya ha tenido varios altercados con jueces y participantes, lo que la ha puesto en el ojo del huracán.

Esta vez, cometió una acción que enfureció a los jueces. Durante la competencia, a Pincoya se le entregó cerveza para que cocinara, pero la finalista de Gran Hermano no se aguantó y consumió del brebaje.

«Como decía mi fina abuela, hay que probar la enjundia, así que yo la voy a probar», comentó mientras bebía.

Luego de que pasara el tiempo que le dan a los concursantes, aseguró no sentirse completamente segura de su preparación.

«Lo que pasa es que primero dije ‘hago pescado o mariscos’, después dije ‘¿si hago un pollo a la cerveza?‘, y ahí las cagué, porque debí haber hecho pescado», confesó.

También agregó que: «Hice unas papitas que primero las herví y luego las freí, y después hice pechuga con cerveza… encontré buena la cerveza, me gustó», indicó.

Por otro lado, a Benjamin Nast no le gustó la preparación de Jennifer. Comentó que la carne estaba muy seca.

Crítica del jurado a Pincoya luego de tomar cerveza

Además del desliz por tomar cerveza, la preparación de su plato no fue la mejor y eso dejó molesta a la chef Fernanda Fuentes, que inmediatamente reaccionó. «¿Cuánta sal le echó? Se pasó», fueron sus palabras.

«Usted nunca encuentra nada malo, siempre lo encuentra bueno», agregó, debido a la poca autocrítica de la chilota.

Las críticas no cesaron, y para terminar, Fuentes dijo que: La papa está salada, bien cocida está, pero está salada. El pollo está seco, y salsa no hay».

«Tenía una cerveza que le podía entregar y aportar a su plato, a cualquiera de estos ingredientes, tanto aroma, tanto sabor», finalizó.

La gota que rebalsó el vaso, fue cuando Pincoya dijo «sí, si al final me la terminé tomando yo la cerveza».

«Ah, o sea, se la tomó usted y no la puso acá en el plato. Me parece fantástico de su parte, genial, se tomó la cerveza y no la puso acá, fantástico, vamos bien» respondió la chef, de manera enojada.

Luego, la influencer se sinceró diciendo que Ella igual como que me llamó la atención diciendo ‘es que tú te tomaste la cerveza’, sí, yo tomé cerveza, pero fue para probar cuál de las dos me gustaba más para el pollo»

Sergi Arola, también se sumó a los malos comentarios. «Esto no es tomárselo en serio, lo siento».

Para concluir, en él detrás de cámaras, Pincoya dijo que no era que se lo tomara para la chacota, y que simplemente ha tenido malos días y ha cocinado mal.