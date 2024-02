Naya Fácil chocó contra una casa tras ser víctima de una encerrona en La Florida

Durante la jornada de este viernes, Naya Fácil compartió lo que fue una impactante noticia a través de sus redes sociales. La cual llamó mucho la atención por la gravedad que tuvo.

Fue pasadas a las 6 de la madrugada que la influencer dejó caer que había sufrido una violenta encerrona, que terminó dando un impactante resultado que le pudo costar la vida.

Incluso, posteriormente, dejó caer un nuevo video en el cual se vio la agresividad con la que actuaron los delincuentes. Misma que obligó a la querida influencer a chocar contra un portón cercano al lugar.

La violenta encerrona que sufrió Naya Fácil

Según relató la influencer, todo se trató de una trampa con la que un grupo de delincuentes la hicieron llegar a un punto específico.«Nos juntamos acá porque una niña me iba a maquillar y eran unos pendejos», dejó caer en un inicio.

Posteriormente, la mujer que hace algunos días estuvo detenida en la V Región, expesó que fue agredida de manera violenta por ellos, en donde además aseguró que algunos «estaban armados».

Con respecto al choque ocurrido en La Florida, la influencer expresó que este se debió a una presunta falla en el auto. «No sé qué le pasó al auto, pero intenté retroceder y no me retrocedía».

Tras haber colisionado, aseguró que la situación no se detuvo ahí. «Me tiraron al suelo y me dijeron ‘sácate los aros de oro'», mencionó. Sin embargo, más allá del robo de su cadena y unos aros, la influencer no tuvo excesivas pérdidas.

Puedes revisar el momento compartido por Naya Fácil a través de sus historias, en el registro principal que te dejamos en la nota.