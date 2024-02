Influencer que vende fotos de sus pies en OnlyFans sorprendió al revelar su millonario sueldo

A día de hoy, parece que hay público para todos, incluso para las fotos de pies. Así lo demostró Connie Möll en «Contigo en la Mañana», cuando compartió el sueldo que tiene gracias a su peculiar rubro en OnlyFans.

Todo empezó cuando estaban conversando sobre Camila Polizzi y la millonaria cifra que ha recibido a través del «OnlyFans chileno», Arsmate. Es por ese motivo, que el matinal de CHV llamó a varias personas que se ganan el pan (y mucho más), a través de estas plataformas.

Pero, según consigna La Cuarta, Connie sorprendió a todos con lo que reveló en el programa: desde hace un año, está ganando una cantidad gigante de dinero solo por compartir fotos y videos de sus pies a través de OnlyFans.

“Yo ya llevo 11 años en redes sociales y siempre me llegaban mensajes de alguna persona pidiéndome fotos de mis pies. Hasta que se me ocurrió meter mis pies a OnlyFans y me caí para atrás. Dije ‘esto le gustó a la gente’”, contó la influencer.

La joven se pasó por el estudio, donde conversó con Roberto Cox y Julio César Rodríguez. Ahí, explicó que la suscripción a su OnlyFans sale 20 lucas mensuales.

“Es como si pagaras por ver mi perfil de Instagram, pero no, es solo para ver mi perfil de patas”, relató.

Para rematar, la empresaria independiente aclaró que “la gente que no llega por mi Instagram, no conoce mi rostro”.

El Millonario sueldo con OnlyFans

Tras esto, Connie Möll contó la clase de fotos que le han pedido de sus pies “me han pedido en el barro, sacando el cuerito, con espuma, el callo, el dedo chueco… todo”.

“¿Cuánto te puedes hacer en un mes bueno?”, compartió su duda con la extravagante modelo JC.

“¿Lo digo? Como dos mil hasta tres mil dólares… y estoy empezando, llevo como un año”, dijo Connie, según consignó el medio mencionado anteriormente.