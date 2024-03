Despidieron al periodista argentino que explotó en vivo por su situación laboral: «No sé qué voy a hacer»

Durante el pasado martes 5 de marzo, el periodista argentino Tomi Munaretto se volvió mundialmente viral tras denunciar en vivo que, por parte del canal en el que trabajaba, no le pagaban lo suficiente.

El ahora experiodista de Crónica, se encontraba realizando un despacho, en el cual se encargó de entrevistar a distintas personas acerca de la crisis que actualmente se vive en Argentina. Sin embargo, terminó protagonizando un hecho que le cambió toda la cara al programa.

Mientras conversaba con una mujer que se encontraba en el metro cantando, desde el estudio le dijeron que hiciera su aporte económico, generando así el inmediato enojo del comunicador.

«Vos también aportá algo», le mencionó de manera concreta su colega, lo que generó el inmediato enojo de Munaretto. «1.715 la hora extra, Carlos, no me alcanza», disparó inicialmente.

En esta línea, agregó posteriormente que «la chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas, ¿cómo lo pago? Explícame. Aparte estoy en negro yo, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago 117 mil pesos de la obra social. Decíme cómo hago para aportar, si no me alcanza, cómo hago».

Ante esto, el conductor solamente se limitó a pedirle que parara. Aunque Tomi seguía dejando caer sus dardos por su situaición.

«¿Cuánto cobras vos? Porque a mí no me alcanza», continuó diciendo el periodista, hasta que finalmente el ambiente se calmó.

La drástica decisión del canal con Tomi Munaretto

Fue a través de una reciente publicación en su Instagram personal, donde el periodista argentino dejó caer que, por parte del canal, ya había recibido el sobre azul.

«Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar. Me acaban de echar del canal», explicó inicialmente.

Posteriormente mencionó las duras amenazas que recibió: “Me dijo también la abogada Patricia Dubor que ella se va a encargar personalmente que no me contraten en ningún otro medio de comunicación».

«Así que bueno, la vida sigue, no sé qué voy a hacer, de alguna forma me las voy a arreglar, pero adentro de este lugar hay 50 o 60 personas que todavía quedan y están en la misma situación irregular, en la que estaba yo«, cerró el periodista argentino.