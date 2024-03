Diputado UDI es destrozado tras compartir cuestionado «homenaje» para las mujeres en el 8M

«Quedará filete» es lo que debe haber pensado Marco Sulantay previo a lanzar lo que fue su cuestinado «homenaje» ante una nueva edición del 8M.

Resulta que, además de dejar de lado todo el foco de la conmemoración, el diputado eligió una de las canciones más cuestionadas por sus letas: «Mujeres», de Ricardo Arjona.

Fue a través de su cuenta de «X» (exTwitter), donde Sulantay presentó lo que fue su «cover» de la canción. Hecho que, en cosa de minutos, se llenó de comentarios y cuestionamientos en su contra.

Incluso, la situación escaló tanto, que el propio político limitó los comentarios en lo que fue la publicación original. Sin embargo, los cibernautas compartieron el registro a través de la misma red, por lo cual las críticas no pararon.

Un saludo y un abrazo cariñoso a todas las mujeres en su día. Sin ustedes, nada sería posible.😍 pic.twitter.com/VTvAXW2dk5 — Diputado Sulantay (@MARCOSULANTAY) March 8, 2024

Las reacciones tras la publicación

Los distintos comentarios se terminaron robando todas las miradas en el marco del 8M. Esto porque iban directamente dirigidos en contra de la polémica intervención que te veníamos contando.

«El cringe de la mano del Diputado Marco Sulantay, si es UDI», «Que pena lo que le pasó a la mamá de Marco Sulantay» y «Hablando del Diputado #Sulantay ‘lo que nos piden podemos…’ no pueden ni bajar la tapa del water y ‘si no podemos no existe’ jajajajajjajajajajjajaja!!! La lista es larga po», fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué recibió tanto odio? Principalmente porque, como se mencionó en un inicio, la canción de Ricardo Arjona ha sido criticada en multiples ocasiones por su letra. Razón por la cual no encajó ni un poco con el contexto del día.

Diputado Sulantay cantando Mujeres de Ricardo Arjona para “felicitarnos” en el día de la mujer. Muchas gracias (?) entendió nada. https://t.co/amNcpAk0Cq — Javiera Arce (@javiarce) March 8, 2024

El cringe de la mano del Diputado Marco Sulantay, si es UDI 🙏 #8marzo2024 pic.twitter.com/iTCuw1by7S — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) March 8, 2024