El fuerte encontrón de Botota Fox con Pamela Díaz y Chama en Tierra Brava

El capítulo más reciente de Tierra Brava, el quipo rojo perdió en una intensa competencia contra el equipo verde. En esta, Botota Fox no puedo participar, a decisión del capitán de los «Espartanos», Fabio Agostini, ya que necesitaban emparejar la cantidad de competidores por bando.

La comediante se tomó muy personalmente esta derrota, y fue directamente con su líder de quipo para pedirle que dejara que se autonominara por no haber participado. Además, propuso dejar como segunda nominada a Chama, ya que fue una de las que peor le fue durante el encuentro.

Pamela Díaz trató de pararle los carros

Fue entonces que apareció Pamela Díaz, para tratar de calmar a su compañera. «Amiga, basta, no te pongas pesada» le dijo «La Fiera».

Pero en vez de calmar las emociones, esto terminó irritando a Botota Fox, «tú no te metas, estás como la Daniela». A Díaz no le gustó para nada la reacción y le respondió que «me voy a meter cuando yo quiero. Si te lo digo es porque te quiero, así que corta la we…«, dijo, mientras la transformista trataba de ignorarla.

La pelea continuó: «Aquí nadie es protagonista»

Al momento de elegir quienes serían los nominados, Fabio ignoró la petición que le hizo anteriormente Botota, y nominó a Nicolás Solabarrieta y a Daniela Castro.

Esta decisión angustió a Chama, y llorando admitió que «me siento mal porque sé que algunos preferían que me nominaran. Yo sé que fallé, pero eso significa que quieren que yo me vaya y no les importa como me puedo sentir. Me siento mal y me lo dicen personas que aprecio«, dijo, para luego apuntar a la comediante por haber propuesto su nominación.

A Botota Fox no le pareció esta acusación y no dudó en defenderse. Es por eso que Pamela Díaz volvió a tratar de calmarla, y nuevamente terminó desquiciando a su compañera de Tierra Brava. «Pamela, llevas aquí tres días, aquí nadie es protagonista«, le reclamó.

Después de esta pelea, Pamela se tuvo que retirar al campo de juegos porque se sentía mal y tenía náuseas, así que un equipo médico tuvo que revisarla.

Al regresar, le dijo a Arturo Longton que estuvo a punto de desmayarse. «No podía respirar, me empecé a ahogar. Lo empecé a ver todo amarillo. Vengo muy estresada, no paré de entrenar ni de trabajar», le explicó.