Fabio Agostini reveló los detalles de su fuga con Miguelito en plena grabación de Tierra Brava: «Tenía las tarjetas de crédito escondidas»

Una de las grandes polémicas de Tierra Brava, fue la comentada fuga de Fabio Agostini y Miguelito, cuando, en plena grabación del reality, se escaparon a una fiesta en Perú.

A través del programa de Youtube «Sin Editar», que conduce Pamela Díaz, el participante reveló los detalles de su salida del encierro, y cómo terminaron en una fiesta electrónica.

No olvidemos que la dupla fue fotografiada en plena discoteca, cuando se supone deberían haber estado en la casona, situación que no pasó desapercibida.

En ese contexto, el modelo indicó que todo comenzó cuando sintieron música electrónica a los alrededores, y Miguelito lo convenció de llegar a ese evento.

«Pensé que era broma, me puse los zapatos, y lo seguí para saber hasta dónde llegaba. Se sabía todos los escondites», partió diciendo.

Eso sí, a Fabio nunca se le pasó por la mente cometer esa locura. «De repente veo que estaba al otro extremo de la calle. ‘Vamos’ me dijo, y terminamos en la fiesta, y así de loco fue«, comentó.

Fabio acusa a Miguelito de ser el «culpable»

Asimismo, el participante de Tierra Brava señaló al ex «Morandé con Compañía» como el protagonista y principal precursor de la fuga, ya que, aparte de saber como salir y las rutas de escape, tenía dinero para poder ingresar a la fiesta.

«La gente me preguntó cómo entré, y el cabrón tenía las tarjetas de crédito escondidas. Es un zorro, siempre lo dije. Tenía todo escondido en la billetera», declaró.

«Yo le dije: ‘Papi, ¿ahora cómo entramos? Yo no tengo dinero’. ‘Tranquilo’, me contestó, y me hacía así con la billetera y entramos. Fue la mejor noche», según consignó Página 7.

A su vez, el modelo fitness aclaró la razón por la que tenía a Miguelito arriba de sus hombres mientras transcurría la fiesta, confesando que no quería que se perdieran.

«Después salieron todos los videos graciosos con él sobre mis hombros bailando. Lo tenía ahí porque había miles de personas y si se me perdía, no lo encontraba más. Lo pasamos increíble, pero siempre estuvimos con el miedo. Al final estuvimos tres horas y media», concluyó.