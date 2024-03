Ignacia Michelson expuso incómoda situación que vivió por inapropiada actitud de Miguelito

La influencer Ignacia Michelson fue invitada en el reciente capítulo del programa de La Red, «Caja de Pandora». Aquí volvió a cuestionar las actitudes de Miguelito y recordó un incómodo momento que vivió con el actor en una fiesta.

Desde su participación en Tierra Brava, el comediante se ha visto bajo una constante crítica debido a diversas actitudes. Han sido varias las voces que se han alzado para señalar que algunas actitudes de Miguelito dentro del reality son inapropiadas, e incluso caen en el acoso.

De manera más reciente, Michelson reveló una situación insólita que vivió con el comediante en una discoteca en Viña del Mar. Según relató, un amigo la alertó sobre la presencia de Miguelito debajo de su falda mientras llevaba un vestido corto.

Ignacia Michelson vivió incomodo momento

Durante su participación en el programa de La Red, Iganacia Michelson, entregó algunos detalles del incomodo momento que tuvo que pasar.

Según consignó La Cuarta, la influencer se refirió al tema con anterioridad durante un capitulo de Zona de Estrellas. «Un amigo va y me dice ‘oye Nacha, cuidado, bájate el vestido’, porque yo andaba con un vestido más o menos cortito. Y tenía al hombre aquí debajo de la falda», comentó en ese momento.

«Me corrí y ya, pero después dije ‘debería haberle pegado una patada’. (…) Sí, me sentí mal, claro, no me toco ni nada, estaba ahí como mirando, fue incómodo», aseguró.

Los conductores de «Caja de Pandora», le cuestionaron sobre sus comentarios hacia Miguelito. Michelson expresó su molestia y explicó que muchas veces se subestima su actitud al pensar que es simplemente «juego», destacando que lo que ella vivió fue acoso.

«Me molestó, pero… es que eso es lo que pasa con Miguelito. Uno lo ve tan pequeño…”, señaló en primer lugar.

«Pero realmente, después tú lo piensas y dices ‘pero, ¿por qué yo aguanté esto, si yo no aguanto nada?’», destacó.

Bajo ese contexto, Camila Andrade le preguntó su opinión respecto a las actitudes que se le han criticado al ex Morande con Compañía, en su paso por Tierra brava.

«No hay malos entendidos, la cosa es más que evidente, nadie se puede tapar los ojos», aseguró firmemente la DJ.

«Él tiene actitudes que no tiene que tener, es así de sencillo. Él es un adulto y no tiene por qué acosar, para mí lo que me hizo es un acoso”,finalizó Ignacia Michelson.