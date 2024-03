«La cornuda de Chile»: Luis Mateucci y su desubicado comentario contra Daniela Aránguiz tras nueva pelea en Tierra Brava

Tierra Brava se acerca a su gran y esperado final. Aunque esto no quiere decir que las polémicas no sigan teniendo lugar dentro del encierro.

Así ocurrió con Luis Mateucci y Daniela Aránguiz en el más reciente episodio, quienes protagonizaron una dura y feroz pelea, la cual terminó dejando una fuerte frase por parte del argentino en contra de la chilena.

Los fuertes dichos de Luis Mateucci contra Daniela Aránguiz

El hecho tuvo lugar después de que Daniela Aránguiz comenzara a indagar en lo que fue el pasado del argentino con Chama dentro de Tierra Brava, que dejaron varias cositas llamativas hace un tiempo en el reality. Lo anterior se dio específicamente previo a lo que fue el ingreso de Daniela al programa, por lo cual las dudas quedaron presentes hace un buen rato.

Bajo el punto antes mencionado, la ex del «Mago» interrogó a Luis mientras conversaban sentados en la cama. Momento en el que le preguntó sobre una eventual relación sexual con la mencionada participante.

Ante esto, Mateucci evidenció su molestia y respondió sin tapujos. «Te fui sincero el primer día, te lo respondí. Eres morbosa, quieres la respuesta que quieres tener. Otra vez sos la cornuda de Chile, y gracias a mí, Luis Mateucci te hace quedar como la cornuda de todo Chile. Te gusta el victimismo»

Frente a la inesperada respuesta de Mateucci, Aránguiz dejó caer su respuesta inmediata: «Tienes que madurar. Yo solamente pregunté algo».

Sin embargo, el modelo argentino que, tras finalizar Tierra Brava, será parte de «¿Ganar o Servir?», le contestó: «Me buscas peleas donde no las hay. Felicitaciones, otra pareja que se me va a la m… No, si yo tengo un imán. Qué relación de m…, peleamos todos los días», evidenciando un claro lamento por la nueva discusión entre ambos.