La dura crítica de Gianella Marengo en contra de Sergi Arola: «Nunca me has tenido buena»

No cabe duda de que Top Chef VIP se está quedando con el estelar de las noches, el programa culinario está que arde y los jueces cada vez se ponen más exigentes en las distintas pruebas que le encomiendan a los participantes, que por cierto, son conocidos personajes de la televisión. Sobre todo ahora, que la competencia se encuentra en su recta final.

En esta ocasión, Gianella Marengo arremetió con todo en contra del Chef Sergi Arola. Esto, ya que juez criticó levemente su plato, que había tenido un buen recibimiento por los otros chefs, situación que no le pareció bien.

Al momento de presentar, la ex calle 7 comentó que la técnica de su receta la había inventado recién. «Se me ocurrió».

Además, aseguró que se inspiró en un conocido chef, famoso en todo el mundo.

«Le dio su toque», indicó Fernanda Fuentes, quien se sorprendió al momento de probar la receta. Por su lado, los comentarios de Sergi respecto a la comida fueron distintos.

«Está muy bien, el punto del huevo está impecable. Quizá, lo que no me convence tanto es la tártara, porque te quedó un poco compacto el relleno, eso es lo único, pero está muy rico», fue el veredicto del chef español.

El mensaje que le dedicó Gianella Marengo a Sergi Arola

Luego de escuchar el directo comentario, Marengo no dudo en dedicarle unas palabras a Sergi, esto por medio de las cámaras de Chilevisión.

«Sergi, eres un barrero, eso es lo que pasa. Nunca me has tenido buena. En ningún capítulo me has dicho algo bueno, en ninguno», destacó la ex participante de pelotón, que lleva una notable presentación a lo largo de Top Chef VIP.

Al pasar esta situación, le solicitaron que dijera en que famoso chef se inspiró para realizar su preparación. A lo que contestó que se trataba de Gordon Ramsay, reconocido chef que se hizo famoso por su dura actitud en diversos programas culinarios de la televisión.