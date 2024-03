Máximo Menem arremete contra la prensa farandulera y no descarta futuro en televisión: «A mi mamá la han hecho bolsa…»

Tras su eliminación de Top Chef VIP, Máximo Menem fue invitado al matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, donde se refirió a su eliminación del programa culinario, entre otras cosas…

Partió comentando que: «Me gustó, me sentí muy cómodo y lo pasé muy bien. Me voy con una experiencia muy linda».

En ese contexto, el joven estudiante aclaró que su relación con la gastronomía, antes del ingreso al programa, constaba en ayudar a su madre a preparar diversas recetas, y hacer asados con sus amigos, según consignó página 7.

Asimismo, con respecto al plato que le costó la eliminación de la competencia, indicó que «en mi defensa, la carne quedó dura, pero rica de sabor». Además, agregó que sus mejores presentaciones fueron postres, refiriéndose al brazo de reina y al pie de limón.

Posteriormente, el hijo de Cecilia Bolocco reveló como era su relación con los jueces de la competencia y con sus compañeros.

«Me llevé muy bien con la chef Fernanda. Tuvimos conversaciones muy lindas, amorosas, cariñosas y cercanas. Eso me gustó», partió diciendo.

Luego complementó diciendo que: «De mis compañeros, me llevé increíble con todos. No quiero decir nombres, porque, sino alguno se me va a quedar fuera, pero con la que más cercanía tuve fue con Gianella, que también me venía con ella en la mañana. También Max Ferres, Alonso, la Belén, la Pincoya, que la adoro con mi vida. Me habían hablado tan bien de la Pincoya y la conocí, de verdad, una mujer increíble, muy cariñosa», cerró.

Máximo Menem y su cambio de carrera: ¿Cómo reaccionó su madre?

En otra área, Máximo Menem compartió detalles sobre su experiencia en la universidad, comentando sobre su decisión de cambiar de carrera de Negocios Internacionales a Arquitectura.

En ese momento, comentó que no era lo que buscaba y que le gustaba mucho más la Arquitectura. Además, reveló que su madre era la más feliz con esta noticia.

«La más feliz cuando me cambié fue mi mamá, le fascina. Yo seguí mi sueño», aseguró en el programa matutino de Chilevisión.

Con relación a su acercamiento al mundo de las comunicaciones. No fue dubitativo en confesar que: «Me encanta el Periodismo, pero depende, porque cuando van y te atacan es un desagrado, una desubicada total».

Además, refiriéndose a la farándula, comentó que «A mi mamá se la han hecho bolsa, y les tengo rencor por eso».

Para concluir, no le cerró las puertas a una carrera televisiva luego de su fugaz paso por la pantalla chica. «Me gustó mucho la tele, si se abre alguna oportunidad…», concluyó.