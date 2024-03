«Me decepcioné tanto»: Naya Fácil lanza dura reflexión tras reciente polémica con Botota Fox

Naya Fácil y Botota Fox se encargaron de protagonizar los chismes más potentes que nos dejó la semana pasada. Recordemos que la polémica surgió después de que la influencer se quedara con el título de Embajadora de Viña, por lo que fue parte de una entrevista con Pamela Díaz.

En dicha entrevista, Botota también estuvo presente, dejando caer distintos comentarios que marcaron por su violencia y no tardaron en ser ampliamente difundidos.

Obviamente, el hecho dejó varias repercusiones en las redes sociales, como fue la queja que dejó caer la propia Naya, asegurando que no estuvo ni un poco cómoda con quien, dentro de unos meses, será su compañera en el reality «¿Ganar o Servir?», de Canal 13.

Por su parte, Botota no se quedó callada y dejó caer una dura respuesta en las redes. «Que lata la historia de la puta que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja la gente en paz».

Tras esta comentada respuesta, Botota no se refirió al tema. Sin embargo, posteriormente terminó pidiendo disculpas públicas por las constantes críticas que recibió.

La respuesta de Naya Fácil sobre Botota Fox

Durante la jornada de este 6 de marzo, Naya Fácil utilizó nuevamente sus redes sociales para hablar sobre la polémica. En donde, incluso, volvió a poner en duda su llegada al nuevo programa de Canal 13.

Bajo este punto, aseguró que: «Este fin de semana, estando en Viña, me di cuenta y me decepcioné de varia gente». A pesar de que no mencionó nombres, se pudo inferir que su palo iba directamente en contra de Botota Fox.

Posteriormente agregó: «Yo conocía gente de televisión, yo pensaba que esa gente era real y me decepcioné tanto chiquillos que me desanimé con ir al reality»

Además, confesó que «ya no estoy ni ahí con ir al reality, no me siento preparada ni físicamente ni psicológicamente». Ante lo que aseguró que esto era una «linda la oportunidad y todo, pero jamás me imaginé que el mundo televisivo eran tan falsos, de verdad».

«Buscan toda la conveniencia de ellos, quieren quedar bien para pantalla sin importar que dañen al resto», siguió lanzando Naya Fácil.

¿Se baja del reality?

«Lo que menos me interesa es ir a meterme a esa caga de programa, en serio, son todos unos falsos», confesó Naya. Además, agregó que «a este mundo le falta gente real, gente de sentimiento honesto, gente de palabra, eso le falta a este mundo»

«Son todos falsos, falsos, falsos, falsos, de verdad, y a mí me carga la gente falsa», afirmó.

Finalmente, cerró expresando: «Si yo tengo mi vida afuera, ¿por qué mierda me voy a meter con gente culia falsa adentro?»