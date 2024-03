¿Primera baja en «Ganar o Servir»?: Reconocido rostro pone en duda su participación en el nuevo reality de Canal 13

De alto impacto es la noticia que recientemente se dio a conocer por parte de uno de los participantes confirmados para el nuevo reality de Canal 13. ¿La razón? Según sus propias declaraciones, su llegada al programa estaría peligrando, a tan solo unas semanas del inicio de sus grabaciones.

Cabe destacar que queda menos de un mes para que se estrene el esperado reality. Mismo que ya comienza a llamar la atención por presentar una temática centrada en el pasado, recordando así lo que fue el programa «1810».

El rostro que podría no llegar al nuevo reality de Canal 13

Con respecto al rostro que podría no llegar a «¿Ganar o Servir?», se trata de Naya Fácil. Reconocida influencer que recientemente ha estado en el centro de las noticias por su polémica con Botota Fox.

Sin embargo, en esta ocasión la noticia toma fuerza por una razón totalmente distinta. Específicamente, por algo que tuvo lugar hace un tiempo en Viña del Mar y que cada vez toma más fuerza.

«Ay chiquillos estoy metida en un problema más o menos, como saben el reality es pronto y me dejaron un mes de investigación y reabrieron la causa. Todo esto por lo que pasó en Viña, en el local ‘Locos por Viña’ por este trabajador, se me reabrió la causa y hay un mes de investigación. Me imagino que me van a estar solicitando cosas y no sé qué voy a hacer», dejó caer la influencer a través de una de sus historias de Instagram.

Posteriormente, Naya Fácil mencionó que ya había hablado con Canal 13 para solucionar la situación. Además, expresó que su abogada también conversó con el canal para explicar el proceso judicial al que se debe enfrentar.

«Algo en mí no quiere que esté en tele»

Sumado a lo ya mencionado, la Embajadora de Viña dejó caer una curiosa reflexión con respecto a su pronto estreno en el mundo de la televisión y los realities.

«Así es la vida mis ‘facilines’ ¿saben qué? Algo en mí no quiere que esté en tele. Ya me di cuenta. Asistí alrededor de 6 reuniones para negociar y todo, después el día que fui a firmar como que pasó algo en mi vida. Al otro día que me había comprometido a ir a Canal 13 me hicieron la encerrona», dijo.

Finalmente, Naya Fácil concluyó afirmando que «ahora que estoy lista y todo y la vida me está diciendo que algo pasa, ahora imagínense cuando ya estaba todo ok se reabre la causa, el universo me está hablando y quiero hacer las cosas bien, pero si no se puede, no lo voy a hacer, quiero estar bien legalmente, si tengo que aplazar cosas lo voy a hacer», según consignó Corazón.