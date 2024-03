Resultado inesperado: Se reveló quién se llevó la victoria en la prueba de salvación en Tierra Brava

Anteriormente en Tierra Brava, se vio como Pamela Díaz, Dani Castro y Nicolás Solabarrieta compitieron en la prueba de salvación. Este complicado desafío consistió en una carrera por obstáculos donde debían de encontrar una herradura escondida entre cajas llenas de aserrín en el menor tiempo posible.

De los 3, la chef fue quien más errores cometió, por lo que automáticamente quedó como la primera en ser enviada a eliminación. Por esto, el primer lugar se disputó entre el exfutbolista y «La Fiera», pero la transmisión terminó antes de conocer la respuesta.

Sin embargo, solo había que esperar un poco, porque en el capítulo más reciente del reality del Canal 13 se reveló quién se llevó la victoria definitiva y quién será el segundo en arriesgar su salida del encierro.

El inesperado resultado de la prueba de salvación

Sergio Lagos dio los resultados, y para la sorpresa de todos, Nico Solabarrieta no fue el ganador de la prueba de salvación. Pamela Díaz, con casi un minuto de ventaja, superó al exfutbolista, llevándose así la victoria.

Cuando le preguntaron a La Fiera como se sentía sobre su victoria, dijo que estaba satisfecha con lo que logró. «Valió la pena dejar de fumar. Era algo que me tenía motivada. Yo siempre quiero quedar con la gente que quiero y me cae bien, por eso me daría lata que fuera Dani o el Nico«, admitió la influencer.

«La cabeza se me arregló un poco después de lo que pasó en la anterior competencia, porque no quiero que me vean como una débil. People, aquí va de nuevo con todo ‘La Fiera'», expresó.

Mientras tanto, Solabarrieta admitió que «es una situación incómoda para mí, porque me voy con Dani. Pero que me vean competir mis compañeros no me incomoda, solo hay que pensar en ganar«.

Es así como los dos mejores amigos tendrán que verse cara a cara mientras dan todo de sí para mantenerse en Tierra brava, y mandar al otro fuera del encierro.