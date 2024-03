«Robot Salvaje»: La nueva película de Dreamworks que te hará llorar con su tráiler

A menos de una semana del lanzamiento de «Kung-Fu Panda 4», el estudio de animación «DreamWorks», lanzó un tráiler de una nueva película que promete sacar más de una lágrima.

Se trata de la adaptación de un libro de Peter Brown, con la cual comparte nombre: «Robot Salvaje» (The Wild Robot en inglés). Este fue publicado el 2016 y se ganó el primer puesto entre los libros más vendidos según el New York Times.

La versión animada de la franquicia literaria contará una historia de aventura, protagonizada por el robot ROZZUM unidad 7134, o Rozz, para abreviar. Él automata náufraga hasta una isla deshabitada, donde debe aprender a adaptarse a este lugar hostil.

A lo largo de la película, va a formar gradualmente relaciones con los animales de la isla. Además, terminará convirtiéndose en la madre adoptiva de un ganso huérfano.

Pedro Pascal será parte del cast

Los actores que le darán vida a los personajes son de un gran calibre dentro del cine. La voz del robot protagonista será la ganadora del premio Oscar a mejor actriz de reparto el 2014, Lupita Nyong’o, conocida por su rol de Nakia en «Pantera Negra». Además, Mark Hamill, el intérprete de Luke Skywalker en Star Wars, estará presente.

No solo eso, sino que el querido actor chileno, protagonista de The Last of Us y The Mandalorian, Pedro Pascal, será la voz de uno de los animales de la isla.

Cabe destacar que el escritor y director del film, Chris Sanders, tiene fama por haber cumplido el mismo rol en «Como entrenar a tu dragón» y en «Lilo & Stitch».

¿Cuándo se estrena?

Según la descripción del tráiler, «DreamWorks» promete que Robot Salvaje será una poderosa historia sobre el autodescubrimiento. No solo eso, sino que traerá un emocionante análisis de la conexión entre la tecnología y la naturaleza y una conmovedora exploración de lo que significa estar vivo y conectado con todos los seres vivos.

El tráiler cierra con esta poderosa frase: «A veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en más que aquello para lo que fuimos programados«.

Se estrenará este 2024, el 20 de septiembre en los cines de Estados Unidos, y según informa elseptimoarte.net, llega el 11 de octubre a España. Todavía no se tiene fecha para Chile.