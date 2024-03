«Quiero un respiro»: Fabio Agostini y Gabrieli Moreira protagonizaron polémico quiebre amoroso en Tierra Brava

Las polémicas dentro de Tierra Brava siguen ocurriendo, a pesar de que el programa está muy cerca de su final. Incluso, Canal 13 ya se está preparando con todo para lo que será su nuevo reality, el cuál llevará el nombre de «¿Ganar o Servir?» y que servirá como reemplazo directo del programa del «trece» que actualmente la rompe en las noches.

En el capítulo más reciente del ya mencionado show de telerrealidad, fueron la parejita conformada por Fabio Agostini y Gabrieli Moreira quienes dejaron la grande. Algo que ocurrió después de una actividad que, en un principio, tenía la idea de ser romántica.

La actividad que dejó la patá

Fue Karla Constant quien llegó a Tierra Brava para regalarle citas especiales a Botota y a Fabio, participantes que debían escoger a sus parejas. Botota escogió a Jhonatan, mientras que Fabio a Gabrieli. Además, Karla le hizo la especial petición a Pamela de intervenir en ambas citas.

En lo que fue la primera cita, Botota le reveló a Jhonatan las emociones que le generó el regreso de Pamela Díaz. “La verdad, me dio celos. Porque yo sabía que tú ibas a estar atento a eso. Siento que ella podría ser más cariñosa contigo”, fueron sus palabras. Además, agregó los medios que tenía con el regreso de “La Fiera”. «Ahora estoy confundido, no sé qué hacer, no me gusta estar cerca de una persona que no quiere estar conmigo”.

Fue aquí cuando Pamela intervino, en donde le preguntó a Botota por qué nunca le confesó los sentimientos que tenía sobre Jhonatan. “Yo nunca voy a hacer ese tipo de cosas. No me iba a entrometer ahí, para mí es importante la amistad”, respondió Fox.

En esta misma línea, Jhonatan reconoció que sabía que le gustaba a Botota, aunque tenía un problema con la manera en la que lo trataba.

El tenso quiebre de Fabio Agostini y Gabrieli Moreira

En lo que fue la otra cita, Fabio tuvo una potente charla con Gabrieli, espacio en el que le dejó caer todas sus molestias. “Estoy cansado de verdad de todo esto, estoy en un momento en que quiero un respiro. Estoy agotado, lo que quiero es salir de aquí y tener libertad”, mencionó el modelo.

Fue aquí cuando la brasileña le preguntó si deseaba estar soltero, a lo que Agostini aseguró que sí. “Estás haciendo todo esto porque llegó ella. ¿Estás terminando conmigo?”, alegó Moreira, mientras daba por terminada la cita. “Sólo pido un tiempo. Ahora estoy agobiado, no me metas más presión”, replicó Fabio en el momento.

En dicho momento, Pamela se hizo presente, donde aprovechó para sentarse a conversar con ellos. El resultado de esto fueron las razones del quiebre, explicados por Fabio, además de un momento de llanto por parte de Gabrieli.

“En mi p… vida le he dado tantas oportunidades a una persona. Es el momento de soltar, lo tenía que hacer antes, pero no me atrevía. Ahora ya nadie me va a hacer problemas. Lo que más quiero es libertad”, le dijo Fabio a Pamela, previo a lanzarse a la piscina.

Más adelante, «La Fiera» se acercó a Gabrierli para pedirle arreglar las cosas con Fabio. Sin embargo, la brasileña mencionó que esto no era una opción. «Yo conozco a ese chico desde hace un año y medio, y nunca lo he visto así. No es el Fabio que conozco afuera, es otra persona. Entonces no quiero tener ninguna relación con él. No quiero arreglarme con él».

“Estos van a volver, porque son medio tóxicos”, cerró finalmente Pamela en el episodio de Tierra Brava.