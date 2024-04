Kidd Voodoo no se contuvo al criticar organización del festival Partyceo

Kidd Voodoo se ha vuelto uno de los artistas urbanos más escuchados en el último tiempo en nuestro país. El joven de 22 años ha participado en diferentes eventos musicales, pero recientemente uno lo dejó bastante insatisfecho.

David León, nombre de pila del artista, es un joven oriundo de la comuna de Maipú que está triunfando en la escena musical chilena. Siendo uno de los cantantes más escuchados, se le ha visto presentarse en varios escenarios durante inicios del 2024.

Una de sus últimas presentaciones fue el 12 de abril en el festival Partyceo en el Hipódromo Chile. Al evento asistieron varios artistas nacionales, entre ellos Kidd Voodoo quien no quedó muy contento con el espectáculo.

¿Cuál fue la crítica de Kidd Voodoo?

La voz de ‘Enrolar’, se mostró bastante insatisfecho con lo ocurrido en Partyceo. Esto ya que su presentación resultó con varios inconvenientes, generando gran descontento en el artista.

Kidd Voodoo hizo uso de sus redes sociales para compartir un fuerte descargo contra la organización. Señalando en primer lugar unas sinceras disculpas con los fans que asistieron al evento.

«Primero que todo mis sinceras disculpas a todo quien venía hoy a ver mi show completo en Partyceo, tristemente mi equipo y yo solo pudimos darles 20 minutos de este», señaló en primer lugar.

«Me moveré pronto para hacer algo free por la zona, pero primero hay que aclarar un par de cosas»,escribió en una de las historias.

El cantante se encargó de entregar una declaración a través de diferentes publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

«Directo al grano. Estoy muy triste por esto, no entiendo, ¿cómo pueden hacer un festival para 20 mil personas sin agua ni seguridad? ¿por qué digo eso? Porque fue mi seguridad personal quien me ayudó con la gente que se estaba desmayando», señaló.

«Detuve mi show todo el tiempo que pude sin ninguna duda. Ustedes pagan un ticket, ustedes quieren ver un show bueno de parte de nosotros, lo mínimo que les puede tener es un lugar donde al menos les vendan agüita», agregó Kidd Voodoo.

«Tristemente, cuando me expresé sobre esto, me cortaron el sonido y preferí no continuar», finalizó el joven.