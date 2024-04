«Llegaba a mi hogar a llorar…»: La potente reflexión de Cony Capelli en redes sociales

La ganadora de Gran Hermano Chile, Cony Capelli, ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales. En este reveló un difícil comienzo de año marcado por la presión del trabajo y el ritmo acelerado de su vida.

A pesar de haber sido la ganadora del programa de CHV y disfrutar de momentos felices al lado de su pareja. Recordemos que actualmente mantiene una relación con el modelo peruano Luis Miguel Castros.

Cony confesó haber experimentado un difícil momento en una profunda reflexión sobre su estado emocional en el ultimo tiempo.

La reflexión de Cony Capelli

En una publicación en su perfil oficial de Instagram, Cony compartió su sentir, expresando que la presión laboral, las expectativas de satisfacer a los demás y el ajetreo constante. Afirmó haber llorado sin razón aparente al llegar a su hogar.

«Después de una semana compleja en dónde la presión de lo laboral, más las redes, más el constante estímulo de lo que significa satisfacer a los demás y el ritmo acelerado de la capital me llevó a un punto de inflexión en donde sentía que estaba teniendo todo lo que quería pero que aún así no era feliz…«, escribió.

«Conté mi historia, gané el programa, amistades, un perro maravilloso y he conocido personas hermosas en este tiempo pero aún así a veces llegaba a mi hogar a llorar sin razón alguna», agregó.

En su mensaje, Cony reflexionó sobre la importancia de volver a los orígenes y buscar ayuda cuando sea necesario para encontrar paz interior.

«Si bien la tranquilidad es algo que en mi vida me ha costado alcanzar debo decir que si mirase hace 10 años atrás diría que hoy he hecho un progreso inmenso en poder construir un presente seguro y sano», se sinceró la ex participante de Gran Hermano Chile.

Con estas palabras, Cony Capelli señaló que es un sentimiento universal que muchos pueden identificar, recordando a sus seguidores que no están solos y que la vida se trata de crecer y aprender juntos.