«Tengo mi locura»: Mamá de Marcianeke la rompe en redes sociales con su juvenil apariencia

Yasna Muñoz, madre del popular artista urbano Marcianake, la rompe en las redes sociales. La mujer de 42 años llama mucho la atención por su juvenil apariencia. De hecho, cuenta con una gran cantidad seguidores en redes sociales.

Según consignó Publimetro, durante el año pasado la mamá del cantante reconoció haberse realizado distintos procedimientos estéticos, los que la hacen sentir más joven. «Cambié todo. Me puse pestañas, uñas. Ahora me llegan ofertas de canjes, quieren ponerme pechugas», expresó.

En un reciente video publicado por la madre de Marcianeke, en el que aparece con un enterito de mezclilla, botines de color negro con plataforma y su cabello rubio, dejó un mensaje que evidencia el momento que está viviendo. «Tengo mi locura, vivo en otra dimensión, y no tengo tiempo para cosas que no me llenen el alma. ¡Viviendo!», expresó en el post.

Cabe destacar que Yasna Muñoz recibió múltiples piropos de parte de sus seguidores en esta publicación. «Amiga hermosa quedaste preciosa te quiero mucho!»; «Regia 🔥»; «Hermosa 😍»; «K bella ❤️❤️❤️🔥», fueron algunos de los mensajes que le dejaron. Además, el post acumuló más de 300 me gusta.

La mamá de Marcianeke también las hace de influencer en su Instagram y ha realizado promociones a diversos centros de tratamientos estéticos, en los que se ha hecho sus retoques. Incluso, hace algunos días compartió que se está sometiendo a sesiones de cámara hiperbárica.

Además, durante el año pasado Yasna Muñoz también mostró el paso a paso de una rinomodelación a la que se sometió.

De este modo, la madre de Marcianeke ha logrado convertirse en una verdadera influencer ligada al bienestar personal. De hecho, cuenta con más de 195 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

